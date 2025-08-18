Vádat emeltek a mozdonyvezető ellen, aki elaludt, így frontálisan ütközött egy másik vonattal

2023. november 15-én történt az a komoly vonatbaleset, ami miatt most emelt vádat a Debreceni Járási Ügyészség.

A vádirat szerint a magánvasút társaság tulajdonában lévő tehervonatszerelvény – 28 tartálykocsival – éjjel indult Visontáról Biharkeresztesre, de a mozdonyvezető hajnal négy körül Sáp közelében elaludt (ez közúton nagyjából 150 kilométerre van), így nem vette észre az állomásnál a tilos jelzést.

A tehervonat megállás nélkül üközött az ugyanazon a vágányon álló személyvonatba. A két vonat frontálisan ütközött.

Fotó: Ügyészség

A vétlen mozdonyvezető súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, és nem is gyógyult meg teljesen. A baleset miatt maradandó fogyatékosságot szenvedett és súlyosan megromlott az egészsége is.

A személyvonaton öt utas volt, egyikük 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. A jegyvizsgáló könnyebben sérült meg. A pályán a mentési és helyreállítási munkák is sokáig tartottak, ez is szerepel a vádiratban. A tehervonat vezetője könnyebben sérült meg.

A Debreceni Járási Ügyészség a vádlott ellen maradandó fogyatékosságot okozó, vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége és nagyobb kárt okozó, közérdekű üzem működése gondatlan megzavarásának vétsége miatt nyújtott be vádiratot a Püspökladányi Járásbíróságra. Az ügyészség azt javasolta, hogy ha a vádlott beismeri a bűncselekményt, akkor ítéljék 3 év 1 hónap végrehajtandó fogházbüntetésre, és 6 évre tiltsák el a mozdonyvezetéstől.