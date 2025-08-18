Zebráktól indul, golfklubig ér az Orbán–Mészáros-uradalom széles sávja Hatvanpuszta környékén

Hol készülhetett ez a kép?
Így megvan?
Na jó, adunk nagyobb segítséget:
Ez Orbán Viktor hivatalos vidéki rezidenciája. Amikor Orbán Viktor felcsúti háza szóba kerül, mindenkinek ez a takaros, nem hivalkodó, fehérre festett parasztház jut eszébe. Mellette persze egy stadionnal.
Az utcafront felé szerénynek tűnő parasztház valójában Lévai Anikó tulajdona. A telket 2001-ben vették meg. A vásárláshoz Ferenczi Krisztina oknyomozó újságíró 2014-ben megjelent Narancsbőr című könyve szerint Lévai csaknem 2,5 milliót kapott kölcsön a szüleitől, és felvett egy 5 milliós devizahitelt is.
Az épület mögött mostanra már egy gondosan kiépített és akkurátusan karban tartott teraszos kert fut le a domboldalon. Akik kiszállnak az autójukból a stadion melletti parkolóban, és felnéznek, láthatják a kertet, de keveseknek eshet le, hogy ez Orbánék hátsó kertje. Mi is innen közelítettük meg, lépéseinket egy oszlopra rögzített kamera követte. Az biztos, hogy a parkolóból szebb a látvány a kert felé, mint a kertből a parkolóra.
A műhold alapú térképeken látszik, hogyan alakult át a telek. A látványos fejlődés 2005 után indult, 2010-re mind a négy plusz épületet felhúzták, utána pedig elég jelentős fásítás volt.
Közben 2013-ban Orbán Viktor miniszterelnök megvette a szomszédos telket 11 millió forintért. Erről annak idején azt mondta, „a szomszédom, Lugosi Laci bácsi, a gyerekekhez költözött. Felajánlotta nekem ezt a házat megvételre, én pedig örömmel megvásároltam, a családomnak szüksége van rá. Magáncélra fogjuk használni.”
A telken a mai napig egy öreg ház áll, azt kívülről biztosan nem újították fel. Ottjártunkkor egy kerékpár volt az ajtó előtt a falnak támasztva, de mozgást nem láttunk.
A két telek között vékony drótkerítés van, ami egy szakaszon lent átjárható. De van még egy harmadik telek is, a miniszterelnök apjáé. Orbán Győző 2010-ben vette meg. A rajta lévő házat már lebontották, és mikor Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő ott járt, felfedezte, hogy a lebontott ház helyén „ugyanazok a méregdrága bazalt kockakövek vannak felhalmozva, amiből Hatvanpuszta útjai is készültek”.
A műholdfelvételek alapján a három telket összenyitották (itt csaknem 7 ezer négyzetméteres területről van szó), sőt, úgy tűnik, mintha a sorban negyedik ház telkéből is került volna oda terület. A negyedik telket 2012-ben vette meg Mészáros Lőrinc, majd 2020-ban eladta egy, a családokon kívüli szereplőnek.
Ez az a ház, amit Orbán Viktor a nyilvánosságnak szánva a sajátjaként emleget, és olyan közel van a Pancho Arénához, hogy ha valaki kirúgja onnan a labdát, az a miniszterelnök kertjében is landolhat. A felcsúti stadion TAO-pénzből épült, amiről Orbán sokáig azt állította, hogy nem közpénz, de a bíróság is kimondta, hogy az. 2014-re lett kész a falu méreteihez és lakosságához képest nagyra törő aréna. Orbán vidám anekdotákban szokta elmesélni, hogy a felesége gyűlöli a stadiont, mert tönkreteszi a konyhaablakból a kilátást.
Legutóbb Dopemannek is mesélt erről, azt állítva, hogy nem lehetett máshol a stadion, mert ott volt a régen is a felcsúti pálya, „nem tolhattam odébb a pályát, megöltem volna száz év lelkét. Tehát nem lehet ilyet csinálni. Úgyhogy mondtam, majd a feleségemmel elszámolok valahogy. Nem biztos, hogy jól döntöttem egyébként, mert azóta is ez rendezetlen számla kettőnk között, zárójel bezárva, de most így van. Tehát nekem ott van házam. Hatvanpusztán édesapámnak van egy gazdasága”.
