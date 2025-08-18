Zelenszkij ismét a Fehér Házban

Hangolódik a hétfői találkozóra az amerikai elnök is, egy dühös, a sajtót, elsősorban a Wall Street Journalt gyalázó posztot rakott ki délelőtt, arról, hogy hat hónap alatt hat háborút oldott meg, mégis olyanok szerint csinál mindent rosszul az orosz-ukrán háborúban, akiknek fogalmuk sincs semmiről. Ez ráadásul Biden háborúja, nem az övé, hiszen ha ő lett volna az elnök, ki se tört volna, tette hozzá.

Szerinte ők "HÜLYE" emberek és csak még nehezebbé teszik ennek a háborúnak a megoldását. Hozzátette még, hogy a nagyon irigy kritikusai ellenére is meg fogja ezt is csinálni, utalva a háború megoldására.