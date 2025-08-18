Élő

Zelenszkij ismét a Fehér Házban

  • Hétfőn visszatér Washingtonba Volodimir Zelenszkij, hogy újra a Fehér Házban tárgyaljon Donald Trumppal.
  • A találkozóra két nappal az alaszkai Trump-Putyin csúcs után kerül sor.
  • Zelenszkij most nem egyedül érkezik, számos európai vezető és a NATO főtitkára is elkísérte a Fehér Házba.
További fotók az érkezésekről

A vendégeket a Fehér Ház protokollfőnöke fogadja az épület előtt

Keir Starmer
Fotó: MANDEL NGAN/AFP
Giorgia Meloni
Fotó: MANDEL NGAN/AFP
Alexander Stubb
Fotó: MANDEL NGAN/AFP
Trump: Meg fogom csinálni

Hangolódik a hétfői találkozóra az amerikai elnök is, egy dühös, a sajtót, elsősorban a Wall Street Journalt gyalázó posztot rakott ki délelőtt, arról, hogy hat hónap alatt hat háborút oldott meg, mégis olyanok szerint csinál mindent rosszul az orosz-ukrán háborúban, akiknek fogalmuk sincs semmiről. Ez ráadásul Biden háborúja, nem az övé, hiszen ha ő lett volna az elnök, ki se tört volna, tette hozzá.

Szerinte ők "HÜLYE" emberek és csak még nehezebbé teszik ennek a háborúnak a megoldását. Hozzátette még, hogy a nagyon irigy kritikusai ellenére is meg fogja ezt is csinálni, utalva a háború megoldására.

Von der Leyen is a Fehér Házban

alighanem protokolláris rend döntött az érkezés sorrendjéről, de az összes kormányfő és elnök érkezését nem fogjuk egyesével bejelentetni!

Fotó: MANDEL NGAN/AFP

A Fehér Házban lesz még a tervek szerint Keir Starmer brit miniszterelnök, Alexander Stubb finn elnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár is.


Mark Rutte NATO-főtitkár az első érkező

A menetrendhez képest kicsit megkésve, de befutott az első vendég a Fehér Házba a NATO főtitkár személyében. Várhatóan hamarosan befutnak sorra az európai államok vezetői, illetve Ursula von der Leyen is.

A Fehér Ház megérdeklődte, lesz-e zakó Zelenszkijen

Az Axios fehérházi forrásai szerint az elnöki stáb direkt kérdéssel fordult az ukrán delegációhoz, hogy az ukrán elnök fog-e ezúttal zakót viselni. Zelenszkij a háború kezdete óta leggyakrabban katonai gyakorlószerelésekben mutatkozik eseményeken, és a február végi, botrányosra sikeredett találkozón emiatt is kapott beszólásokat. Elsősorban amúgy egy amerikai újságírótól, aki ezt tartotta fontosnak megkérdezni az ukrán elnöktől, de Trump is beszólt neki aznap.

A források szerint amúgy Zelenszkij egy fekete zakóban jelenhet majd meg, hasonlóban, mint amit a júniusi NATO-csúcson is hordott.

Ukrán szimpátiatüntetés a Fehér Háznál

Fotó: AMID FARAHI/AFP

Közben a díszőrség már várja az első érkezőket az épület előtt, de elsőnek az európai vezetők fognak majd befutni.

Vance ismét ott lesz a teremben

ahogy amerikai részről Marco Rubio külügyminiszter, Susie Wiles kabinetfőnök, illetve a két különmegbízott, Steve Witkoff és Keith Kellogg is.

Ezúttal Zelenszkij sem egyedül érkezik, kabinetfőnöke, Andrij Jermak és volt védelmi minisztere, jelenleg a nemzetbiztonsági bizottság vezetője, Rustem Umerov lesz még vele az Ovális irodában.


A tervezett menetrend

Ami persze még változhat, de a korábbi közlések szerint

  • Magyar idő szerint délután hatkor (Washingtonban délben) megérkeznek az európai vezetők a Fehér Házba
  • Hétkor megérkezik Zelenszkij, aki negyed nyolctól tárgyal Trumppal az Ovális irodában.
  • Este negyed kilenckor Trump köszönti az európai vezetőket az ünnepi vacsorateremben, majd közös fotó készül
  • Este kilenctől közös tárgyalás
Putyin Brazília, Dél-Afrika és India vezetőjét hívta fel hétfőn

Zelenszkij és az európai vezetők washingtoni látogatása elé időzítve az orosz elnök több államfővel, illetve miniszterelnökkel is beszélt hétfőn, a hivatalos leirat szerint azért, hogy összefoglalja számukra az alaszkai csúcson történteket.

A hétfői csúcs előtt is lőtték Ukrajnát az oroszok

Három várost is támadtak, legalább tizennégy embert megölve. Voltak Ukrajna elleni támadások a Trump-Putyin csúcs idején is.

Krím elengedése és a NATO tagság elfejeltése

Trump az elmúlt napokban többször is üzent az ukránoknak, közben az amerikai sajtóban is különféle lehetőségek jelentek meg arról, hogy miről tárgyalt pontosan Trump és Putyin, például felmerült, hogy erős biztonsági garanciákat is kaphatnának akár az ukránok, de az egyik konkrét poszt arra vonatkozott, hogy Trump szerint Zelenszkij befejezhetné a háborút, de ehhez le kéne mondaniuk a Krímről, illetve belemenni abba, hogy Ukrajna sosem lép be a NATO-ba.

Az első találkozójuk kőkemény volt

A hétfői találkozót megelőzően persze mindenkinek eszébe jutottak a február végi jelentek, amikor Trump beiktatása után először fogadta Zelenszkijt, és a találkozó kifejezetten feszülten alakult, miután JD Vance alelnök vezetésével gyakorlatilag lerohanták az ukrán elnököt, hogy aztán heves szóváltásba torkolljon a megbeszélés.

Az akkori találkozó legerősebb pillanatait magyar feliratos videón is közzétettük akkor:

Forrás
Rendkívüli nap lehet ebből, de Trumpnál sosem lehet tudni

Az orosz-ukrán háború szempontjából rendkívül fontos lehet akár ez a hétfő: Zelenszkij ugyanis ismét a Fehér Házba látogat, hogy tárgyaljon Trump amerikai elnökkel. Két nappal azután találkoznak, hogy Trump és Putyin Alaszkában tárgyaltak, és az a tárgyalási nap Putyinon kívül mindenkinek csalódást okozhatott: Trump az előzetesen belengetett céljait, például a tűzszünetet sem volt képes keresztülvinni, végül megállapodás nélkül váltak el egymástól, érdemi közös sajtótájékoztatót sem tartva.

Trump aztán a hazaúton telefonon beszélt Zelenszkijjel és az európai vezetőkkel, és ezután dőlt el, hogy az ukrán elnök Washingtonba utazik. Nem lesz egyedül, mint kiderült, számos európai vezető is elkíséri, igaz, ők majd csak a második körben csatlakoznak az ukrán elnökhöz, előbb lesz külön megbeszélése Trumppal.

