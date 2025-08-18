Zelenszkij ismét a Fehér Házban

További fotók az érkezésekről
A vendégeket a Fehér Ház protokollfőnöke fogadja az épület előtt
Hangolódik a hétfői találkozóra az amerikai elnök is, egy dühös, a sajtót, elsősorban a Wall Street Journalt gyalázó posztot rakott ki délelőtt, arról, hogy hat hónap alatt hat háborút oldott meg, mégis olyanok szerint csinál mindent rosszul az orosz-ukrán háborúban, akiknek fogalmuk sincs semmiről. Ez ráadásul Biden háborúja, nem az övé, hiszen ha ő lett volna az elnök, ki se tört volna, tette hozzá.
Szerinte ők "HÜLYE" emberek és csak még nehezebbé teszik ennek a háborúnak a megoldását. Hozzátette még, hogy a nagyon irigy kritikusai ellenére is meg fogja ezt is csinálni, utalva a háború megoldására.
A Fehér Házban lesz még a tervek szerint Keir Starmer brit miniszterelnök, Alexander Stubb finn elnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár is.
A menetrendhez képest kicsit megkésve, de befutott az első vendég a Fehér Házba a NATO főtitkár személyében. Várhatóan hamarosan befutnak sorra az európai államok vezetői, illetve Ursula von der Leyen is.
Az Axios fehérházi forrásai szerint az elnöki stáb direkt kérdéssel fordult az ukrán delegációhoz, hogy az ukrán elnök fog-e ezúttal zakót viselni. Zelenszkij a háború kezdete óta leggyakrabban katonai gyakorlószerelésekben mutatkozik eseményeken, és a február végi, botrányosra sikeredett találkozón emiatt is kapott beszólásokat. Elsősorban amúgy egy amerikai újságírótól, aki ezt tartotta fontosnak megkérdezni az ukrán elnöktől, de Trump is beszólt neki aznap.
A források szerint amúgy Zelenszkij egy fekete zakóban jelenhet majd meg, hasonlóban, mint amit a júniusi NATO-csúcson is hordott.
Közben a díszőrség már várja az első érkezőket az épület előtt, de elsőnek az európai vezetők fognak majd befutni.
Ezúttal Zelenszkij sem egyedül érkezik, kabinetfőnöke, Andrij Jermak és volt védelmi minisztere, jelenleg a nemzetbiztonsági bizottság vezetője, Rustem Umerov lesz még vele az Ovális irodában.
Zelenszkij és az európai vezetők washingtoni látogatása elé időzítve az orosz elnök több államfővel, illetve miniszterelnökkel is beszélt hétfőn, a hivatalos leirat szerint azért, hogy összefoglalja számukra az alaszkai csúcson történteket.
Három várost is támadtak, legalább tizennégy embert megölve. Voltak Ukrajna elleni támadások a Trump-Putyin csúcs idején is.
Trump az elmúlt napokban többször is üzent az ukránoknak, közben az amerikai sajtóban is különféle lehetőségek jelentek meg arról, hogy miről tárgyalt pontosan Trump és Putyin, például felmerült, hogy erős biztonsági garanciákat is kaphatnának akár az ukránok, de az egyik konkrét poszt arra vonatkozott, hogy Trump szerint Zelenszkij befejezhetné a háborút, de ehhez le kéne mondaniuk a Krímről, illetve belemenni abba, hogy Ukrajna sosem lép be a NATO-ba.
A hétfői találkozót megelőzően persze mindenkinek eszébe jutottak a február végi jelentek, amikor Trump beiktatása után először fogadta Zelenszkijt, és a találkozó kifejezetten feszülten alakult, miután JD Vance alelnök vezetésével gyakorlatilag lerohanták az ukrán elnököt, hogy aztán heves szóváltásba torkolljon a megbeszélés.
Az akkori találkozó legerősebb pillanatait magyar feliratos videón is közzétettük akkor:
Az orosz-ukrán háború szempontjából rendkívül fontos lehet akár ez a hétfő: Zelenszkij ugyanis ismét a Fehér Házba látogat, hogy tárgyaljon Trump amerikai elnökkel. Két nappal azután találkoznak, hogy Trump és Putyin Alaszkában tárgyaltak, és az a tárgyalási nap Putyinon kívül mindenkinek csalódást okozhatott: Trump az előzetesen belengetett céljait, például a tűzszünetet sem volt képes keresztülvinni, végül megállapodás nélkül váltak el egymástól, érdemi közös sajtótájékoztatót sem tartva.
Trump aztán a hazaúton telefonon beszélt Zelenszkijjel és az európai vezetőkkel, és ezután dőlt el, hogy az ukrán elnök Washingtonba utazik. Nem lesz egyedül, mint kiderült, számos európai vezető is elkíséri, igaz, ők majd csak a második körben csatlakoznak az ukrán elnökhöz, előbb lesz külön megbeszélése Trumppal.