Zelenszkij: Oroszország „cinikus” támadásokat hajt végre a washingtoni tárgyalások előtt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en angolul értékelte az Ukrajnát ért újabb orosz csapásokat.

Az ukrán elnök azt írta:

„Ez egy demonstratív és cinikus orosz támadás volt. Tudják, hogy ma Washingtonban olyan találkozó zajlik, amely a háború befejezését tárgyalja.”

A washingtoni tárgyalásokon Ukrajnával együtt ott lesz az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország, Finnország, az Európai Unió és a NATO vezetése is.

Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

„Mindenki méltóságteljes békét és valódi biztonságot keres. És éppen ebben a pillanatban az oroszok támadják Harkivot, Zaporizzsját, a Szumi régiót és Odesszát, romba döntve lakóépületeket és polgári infrastruktúránkat” – írja Zelenszkij, aki szerint:

„Az oroszok szándékosan ölnek embereket, különösen gyermekeket. Jelenleg hét ember vesztette életét a harkivi dróntámadás következtében, köztük a legfiatalabb áldozat egy másfél éves kislány. Több tucatnyian megsérültek, köztük gyerekek is.”

Zaporizzsjában rakétacsapások 20 embert sebesítettek meg, hárman meghaltak, és szándékos orosz csapás ért Odesszában egy azeri cég tulajdonában lévő energiaközpontot is, „ami azt jelenti, hogy nemcsak minket támadtak, hanem kapcsolatainkat és energia­biztonságunkat is” – értékelte Zelenszkij.

Az ukrán elnök azt írja:

„Az orosz hadigépezet mindennek ellenére továbbra is emberéleteket pusztít. Putyin demonstratív gyilkosságokat fog elkövetni, hogy fenntartsa a nyomást Ukrajnán meg Európán, és hogy megalázza a diplomáciai erőfeszítéseket. Éppen ezért kérünk segítséget, hogy véget vessünk a gyilkolásnak. Ezért van szükség megbízható biztonsági garanciákra. Ezért nem szabad Oroszországot jutalmazni a háborúban való részvételéért. A háborút be kell fejezni. És Moszkvának kell meghallania azt a szót, hogy: »Stop.«”

A találkozó előtt Donald Trump megüzente Zelenszkijnek, hogy mondjon le Krímről, és hogy Ukrajna soha ne akarjon NATO-tag lenni.