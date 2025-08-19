A Fehér Ház és az Orbán-ház

reggel 4
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Üdv! Újra itt a 444 reggeli hírlevele – ami nem az egyetlen –, benne az elmúlt nap fontosabb anyagaival. De előtte szolgálati közlemény:

itt a Végtelen háború, a 444 magazinja az orosz–ukrán háborúról és benne Magyarország szerepéről. Megvásárolható a 444 Shopban.

AZ ORBÁN–MÉSZÁROS-URADALOM

Többről van már szó, mint Hatvanpusztáról: zebráktól indul, golfklubig ér az Orbán–Mészáros-uradalom széles sávja Hatvanpuszta környékén – egybefüggő terület lett a Mészáros és az Orbán családhoz köthető földekből, de van ott még egy hegytetőn lévő, a világ szemei elől a vendéget elrejtő Orbán-ház is.

Fotó: Kiss Bence/444
  • Hadházy újabb képeket kapott Hatvanpusztáról, a pincerendszerben is padlófűtés van.
  • Újabb lakást vásárolhat Dubajban Matolcsy Ádám.

TRUMP ÉS ZELENSZKIJ

Vlagyimir Putyin után Volodimir Zelenszkijjel is találkozott Donald Trump – aki ha törik, ha szakad, Trump Nobel-békedíjat akar –, ezúttal a Fehér Házban – az ukrán elnököt elkísérték Európa legfontosabb vezetői is. Zelenszkij szerint Oroszország „cinikus” támadásokat hajtott végre a washingtoni tárgyalások előtt.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Szijjártó Péter szerint egy ukrán támadás miatt leállt a kőolajszállítás Magyarország felé (Menczer is nekiállt burkoltan fenyegetőzni), az ukrán külügyminiszter a „panaszaival és fenyegetéseivel” az oroszokhoz küldte Szijjártót.

  • Kubatov Gábor szerint Ukrajna már azzal beáll az LMBTQ-lobbi mögé, ha szigorítja az LMBTQ-emberek ellen elkövetett gyűlölet-bűncselekmények büntetését (nem mintha Magyarországon ne pont ugyanilyen törvényt hozott volna a Fidesz-KDNP).

BELFÖLD

Országunk nem avatkozik bele más államok belügyeibe – írta az orosz nagykövet Magyar Péternek, aki erre úgy reagált: ezek szerint 3,5 éve háborúzni egy másik ország ellen, nem jelent beavatkozást.

Forrás: Magyar Péter/Facebook

Lemondott frakcióvezetői posztjáról az MNB-botrányban érintett szegedi fideszes képviselő, Polner Eörs, aki szerint semmi rendkívüli nincs a lemondásában, de a momentumos képviselő szerint szorulhat a hurok.

Az RTL riportja szerint súlyos bántalmazás és elhanyagolás történt a szolnoki befogadó otthonban, ahova a családjukból kiemelt gyerekek kerülnek: egy lány névvel és arccal elmesélte, mit tett vele az egyik gondozó 15 éves korában, aki állítása szerint többeket bántott. A szolnoki polgármestert sem engedték be a befogadó otthonba.

Az Orbán-kormány korábbi helyettes államtitkára volt a vendég az egyik Tisza Sziget rendezvényén: Csányi István 2016-tól 2018-ig közbeszerzési felügyeletért felelt a Miniszterelnökségen.

  • Egyre nyomasztóbban telepszik rájuk a politika, ez is szerepet játszik a tömeges távozásban az Oktatási Hivatalnál.
  • Kocsis Máté nagyon reméli, hogy Varga Judit visszatér a politikába, Magyar Péter kikérte magának, hogy Kocsis Wayne Rooney-hoz hasonlította a volt feleségét.
  • A székesfehérvári kórházban hetek óta fertőzött a víz, ami miatt a szülészeten is csak palackozott ásványvízzel lehet tisztálkodni.

KÜLFÖLD

Elutasították Milorad Dodik fellebbezését az elmozdítása ellen, közben lemondott tisztségéről a boszniai Szerb Köztársaság miniszterelnöke.

Milorad Dodik Orbán Viktor hivatalában 2025. augusztus 7-én.
Fotó: Orbán Viktor/Facebook

A Hamász elfogadott egy gázai tűzszüneti javaslatot: a megállapodással a háború fokozatos rendezésének részeként elengednék a kb. 20 még életben lévő izraeli túsz felét.

Jogellenesen rúgta ki dolgozóit a koronavírus-járvány alatt, rekordbírságot kapott a Qantas légitársaság: több mint 1800 földi dolgozót bocsátottak el, átszámítva közel 20 milliárd forintot kell fizetniük.

  • 20 ezres tömegsírt találtak Irakban.
  • A rekordméretű spanyol erdőtüzek miatt lezárták a Camino egy szakaszát.

KULTÚRA

Helen Mirren azt mondta, feminista, de James Bondnak férfinek kell lennie, és Pierce Brosnan sem tud mást elképzelni.

Fotó: Luke Varley/Luke Varley/Paramount+

Mészáros Lőrincet idézte és a MÁV-on gúnyolódott a hódmezővásárhelyi koncertjén Geszti Péter.

  • A TikTok-generáció a Cambridge Dictionary-ben: a skibidi, a tradwife és a delulu szó is bekerült.
reggel 4 napindító reggeli hírlevél hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

Itt a Végtelen háború, a 444 magazinja az orosz–ukrán háborúról és benne Magyarország szerepéről

Mit akar Orbán? Ki válthatja le Putyint? Hogyan hatott a háború az orosz kultúrára? Az új, 80 oldalas, erősen illusztrált kiadványban 13 cikk olvasható 13 ukrán, orosz, lengyel és magyar szerzőtől (köztük a 444 újságíróitól). Kapható a 444 Shopban.

Herczeg Márk
könyv

Zebráktól indul, golfklubig ér az Orbán–Mészáros-uradalom széles sávja Hatvanpuszta környékén

Többről van már szó, mint Hatvanpusztáról. Egybefüggő terület lett a Mészáros és az Orbán családhoz köthető földekből. De van ott még egy hegytetőn lévő, a világ szemei elől a vendéget elrejtő Orbán-ház is.

Haszán Zoltán, Kiss Bence, Németh Dániel, Windisch Judit
belföld

Újabb képeket kapott Hadházy Hatvanpusztáról, a pincerendszerben is padlófűtés van

A képek alapján biztosra veszi, hogy vannak ott hűtőkamrák is, amit eddig csak sejteni lehetett.

Windisch Judit
POLITIKA

Újabb lakást vásárolhat Dubajban Matolcsy Ádám

A volt jegybankelnök fia a Telex szerint 110–120 millió forintért veheti meg a lakást, a társasházban rooftop edzőterem, úszómedence és meditációs szoba is van.

Benics Márk
luxus

Trump-Zelenszkij: Üvöltözés helyett most biztonsági garanciákról beszéltek

Két nappal a Trump-Putyin találkozó után az ukrán elnök Washingtonba utazott, hogy a Fehér Házban tárgyaljon Donald Trumppal. Számos európai vezető és a NATO főtitkára is elkísérik.

Horváth Bence
külföld

Ha törik, ha szakad, Trump Nobel-békedíjat akar

Trump régóta úgy érzi, jár neki, hogy Woodrow Wilson, Martin Luther King, Teréz anya, vagy épp Nelson Mandela nyomdokaiba léphessen, és Nobel-békedíjat kapjon. Amellett, hogy még mindig nem kapta meg az elismerést, az is frusztrálja, hogy az egyre inkább mániájává váló Barack Obamának odaadományozták a Nobel-békedíjat.

Takács Lili
külföld

Zelenszkij: Oroszország „cinikus” támadásokat hajt végre a washingtoni tárgyalások előtt

Az ukrán elnök szerint „Putyin demonstratív gyilkosságokat fog elkövetni, hogy fenntartsa a nyomást Ukrajnán meg Európán, és hogy megalázza a diplomáciai erőfeszítéseket”.

Herczeg Márk
háború

Szijjártó állítása szerint egy ukrán támadás miatt leállt a kőolajszállítás Magyarország irányába

A külügyminiszter burkoltan meg is fenyegette az ukránokat: „A Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában...”

Benics Márk
külföld

Szijjártó mellett már Menczer is burkoltan fenyegeti az ukránokat a Magyarországról érkező árammal

A Fidesz kommunikációs igazgatója ukrán összeomlást vizionált.

Jelinek Anna
belföld

„Panaszaival és fenyegetéseivel” az oroszokhoz küldte Szijjártót az ukrán külügyminiszter

Az ukrán külügyminiszter emlékeztette Szijjártót, hogy ki kezdte a háborút.

Windisch Judit
POLITIKA

Kubatov szerint Ukrajna már azzal beáll az LMBTQ-lobbi mögé, ha szigorítja az LMBTQ-emberek ellen elkövetett gyűlölet-bűncselekmények büntetését

Nem mintha Magyarországon ne pont ugyanilyen törvényt hozott volna a Fidesz-KDNP.

Herczeg Márk
jog

Orosz nagykövet Magyar Péternek: Országunk nem avatkozik bele más államok belügyeibe

A Külső Hírszerző Szolgálat jelentése magáért beszél, nem igényel további magyarázatot – írja az orosz nagykövet Magyar Péternek. Az említett jelentés szerint Ursula von der Leyen akarja hatalomra juttatni a „globalista elithez hű” Magyart.

plankog
POLITIKA

Magyar Péter az orosz nagykövet leveléről: Ezek szerint 3,5 éve háborúzni egy másik ország ellen, nem jelent beavatkozást

A Tisza Párt elnöke röviden reagált az orosz nagykövet levelére.

Herczeg Márk
POLITIKA

Lemondott frakcióvezetői posztjáról az MNB-botrányban érintett szegedi fideszes képviselő

Polner Eörs szerint semmi rendkívüli nincs a lemondásában, a momentumos képviselő szerint viszont szorulhat a hurok.

Windisch Judit
POLITIKA

Az RTL riportja szerint súlyos bántalmazás és elhanyagolás történt a szolnoki befogadó otthonban

Ide a családjukból kiemelt gyerekek kerülnek. Egy lány névvel és arccal elmesélte, mit tett vele az egyik gondozó 15 éves korában, aki állítása szerint többeket bántott. A nyomozás ismeretlen tettes ellen folyik, közben a jelzések ellenére a férfi egy egyházi intézményben helyezkedett el, miután átment a kifogástalan életvitel vizsgálaton.

Windisch Judit
belföld

A szolnoki polgármestert sem engedték be a városa befogadó otthonába

Az RTL szerint súlyos bántalmazás és elhanyagolás történt az otthonban.

Jelinek Anna
belföld

Az Orbán-kormány korábbi helyettes államtitkára volt a vendég az egyik Tisza Sziget rendezvényén

Csányi István 2016-tól 2018-ig közbeszerzési felügyeletért felelt a Miniszterelnökségen.

Benics Márk
POLITIKA

Egyre nyomasztóbban telepszik rájuk a politika - ez is szerepet játszik a tömeges távozásban az Oktatási Hivatalnál

Egy dolgozó szerint a helyzet tragikus.

Windisch Judit
oktatás

Kocsis Máté nagyon reméli, hogy Varga Judit visszatér a politikába

A bukott minisztert az annak idején az Evertonba visszatérő Wayne Rooney-hoz hasonlította.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Magyar Péter kikérte magának, hogy Kocsis Máté Wayne Rooney-hoz hasonlította a volt feleségét

A Tisza elnöke szerint nem jó döntés visszamenni a „maffiához”.

Jelinek Anna
belföld

A székesfehérvári kórházba készül? Érdemes saját vízzel készülni

Az intézményben hetek óta fertőzött a víz, ami miatt a szülészeten is csak palackozott ásványvízzel lehet tisztálkodni.

Jelinek Anna
belföld

Elutasították Dodik fellebbezését az elmozdítása ellen

Közben lemondott tisztségéről a boszniai Szerb Köztársaság miniszterelnöke.

Herczeg Márk
külföld

A Hamász elfogadott egy gázai tűzszüneti javaslatot

A megállapodással a háború fokozatos rendezésének részeként elengednék a kb. 20 még életben lévő izraeli túsz felét.

Herczeg Márk
háború

Jogellenesen rúgta ki dolgozóit a koronavírus-járvány alatt, rekordbírságot kapott a Qantas légitársaság

Több mint 1800 földi dolgozót bocsátottak el, átszámítva közel 20 milliárd forintot kell fizetniük.

Benics Márk
külföld

20 ezres tömegsírt találtak Irakban

Moszul déli részén vasárnap kezdték feltárni az Iszlám Államnak tulajdonított tömegsírt.

Herczeg Márk
háború

A rekordméretű spanyol erdőtüzek miatt lezárták a Camino egy szakaszát

Az ősi zarándokúton sok magyar is túrázott már.

Jelinek Anna
külföld

Helen Mirren: Feminista vagyok, de James Bondnak férfinek kell lennie

Pierce Brosnan sem tud mást elképzelni.

Windisch Judit
KULTÚRA

Mészáros Lőrincet idézte és a MÁV-on gúnyolódott Geszti Péter a hódmezővásárhelyi koncertjén

„Tegye fel a kezét, aki vonattal jött – nektek külön gratulálunk, hogy sikerült ideérni” – mondta a zenész, de a gyaloglás kérdése is szóba került.

Benics Márk
ZENE

A TikTok-generáció a Cambridge Dictionary-ben: a skibidi, a tradwife és a delulu szó is bekerült

„Az internetkultúra átformálja az angolt, és érdekes megfigyelni, hogyan jelenik meg mindez a szótárban” – mondta Colin McIntosh, a szótár programvezetője.

Benics Márk
nyelv