A Fehér Ház és az Orbán-ház

Többről van már szó, mint Hatvanpusztáról: zebráktól indul, golfklubig ér az Orbán–Mészáros-uradalom széles sávja Hatvanpuszta környékén – egybefüggő terület lett a Mészáros és az Orbán családhoz köthető földekből, de van ott még egy hegytetőn lévő, a világ szemei elől a vendéget elrejtő Orbán-ház is.
Vlagyimir Putyin után Volodimir Zelenszkijjel is találkozott Donald Trump – aki ha törik, ha szakad, Trump Nobel-békedíjat akar –, ezúttal a Fehér Házban – az ukrán elnököt elkísérték Európa legfontosabb vezetői is. Zelenszkij szerint Oroszország „cinikus” támadásokat hajtott végre a washingtoni tárgyalások előtt.
Szijjártó Péter szerint egy ukrán támadás miatt leállt a kőolajszállítás Magyarország felé (Menczer is nekiállt burkoltan fenyegetőzni), az ukrán külügyminiszter a „panaszaival és fenyegetéseivel” az oroszokhoz küldte Szijjártót.
Országunk nem avatkozik bele más államok belügyeibe – írta az orosz nagykövet Magyar Péternek, aki erre úgy reagált: ezek szerint 3,5 éve háborúzni egy másik ország ellen, nem jelent beavatkozást.
Lemondott frakcióvezetői posztjáról az MNB-botrányban érintett szegedi fideszes képviselő, Polner Eörs, aki szerint semmi rendkívüli nincs a lemondásában, de a momentumos képviselő szerint szorulhat a hurok.
Az RTL riportja szerint súlyos bántalmazás és elhanyagolás történt a szolnoki befogadó otthonban, ahova a családjukból kiemelt gyerekek kerülnek: egy lány névvel és arccal elmesélte, mit tett vele az egyik gondozó 15 éves korában, aki állítása szerint többeket bántott. A szolnoki polgármestert sem engedték be a befogadó otthonba.
Az Orbán-kormány korábbi helyettes államtitkára volt a vendég az egyik Tisza Sziget rendezvényén: Csányi István 2016-tól 2018-ig közbeszerzési felügyeletért felelt a Miniszterelnökségen.
Elutasították Milorad Dodik fellebbezését az elmozdítása ellen, közben lemondott tisztségéről a boszniai Szerb Köztársaság miniszterelnöke.
A Hamász elfogadott egy gázai tűzszüneti javaslatot: a megállapodással a háború fokozatos rendezésének részeként elengednék a kb. 20 még életben lévő izraeli túsz felét.
Jogellenesen rúgta ki dolgozóit a koronavírus-járvány alatt, rekordbírságot kapott a Qantas légitársaság: több mint 1800 földi dolgozót bocsátottak el, átszámítva közel 20 milliárd forintot kell fizetniük.
Helen Mirren azt mondta, feminista, de James Bondnak férfinek kell lennie, és Pierce Brosnan sem tud mást elképzelni.
Mészáros Lőrincet idézte és a MÁV-on gúnyolódott a hódmezővásárhelyi koncertjén Geszti Péter.
