A fideszes elemzőt kiborította Zelenszkij öltönyének színe és a nyakkendő hiánya

Egy világ figyelte lélegzetvisszafojtva, hogy milyen szettben érkezik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Fehér Házba.

Nem csoda, hiszen a két elnök februári washingtoni találkozójának egyik emlékezetes pillanata volt, amikor Brian Glenn, a kifejezetten Trump MAGA-mozgalmát támogató Real America’s Voice nevű podcast riportere az ovális irodában azt kérdezte Zelenszkijtől: „Miért nem vesz fel öltönyt? Ön ennek az országnak a legmagasabb szintű irodájában van, és nem hajlandó öltönyt viselni? Csak azt szeretném látni, van-e öltönye? Sok amerikainak problémája van azzal, ahogyan megtiszteli ezt a hivatalt.”

A kínos februári találkozó Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Miközben Glenn feltette a kérdést, az előtte ülő J. D. Vance nevetgélt, az ukrán elnök öltözködését már az üdvözlésnél cikiző Trump pedig helyeslően bólogatott. Zelenszkij akkor azt válaszolta, hogy van, bár nem túl sok öltönye, majd úgy folytatta: „Fogok öltönyt hordani, amikor vége lesz a háborúnak. Talán valami hasonlót az önéhez, vagy talán valami jobbat, nem tudom.”

A mostani találkozó hatalmas változást hozott. Trump már nem katonai ruhát idéző szerelésben volt, hanem fekete öltönyben (vagy valami olyasmiben), nyakkendő nélkül. Ez az öltözet nem a február végi találkozóra adott válasz, Viktor Aniszimov ukrán ruhatervező ugyanis januárban fogott neki a darab elkészítéséhez. Szándékai szerint a civil kinézet felé akart elmenni, nem adva fel teljesen a katonai jelleget sem.

Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

A hétfői, kifejezetten jó hangulatú találkozón Brian Glenn ezúttal megdicsérte Zelenszkij ruháját, egyenesen csodásnak nevezte az ukrán elnök kinézetét, és maga Trump sem vélekedett másképp.

Még Trumpnak is tetszett Fotó: ALEX WROBLEWSKI/AFP

A csontfideszes Alapjogokért Központ munkatársát, Koskovics Zoltánt ez nem hatotta meg. Az úgynevezett közszolgálati M1 reggeli műsorában az úgynevezett elemző, aki a világ dolgairól véletlenül mindig pont azt gondolja, amit a Fidesz gondol, leckét adott öltözködéséből. Szerinte nem stimmelt a zakó színe, és nyakkendőt is kellett volna kötni. „Nem így kellett volna felöltözni egy fehér házi találkozóhoz, azt azért szögezzük le” – mondta.