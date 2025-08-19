A szerbiai tüntetők szerint Vučić elnök polgárháborút szít, „a szerb vér értelmetlen kiontására” készül

A szerbiai tüntetések eszkalálódásának veszélyére figyelmeztetnek az egyetemisták, akik számos felsőoktatási intézményt tartanak továbbra is blokád alatt. A hallgatók szerint alapos a gyanú, hogy az elkövetkező napokban a hatalom az utcai erőszak eszkalációjára készül, amit a megtorlás újabb hulláma követne – írja a Szabad Magyar Szó.

A tiltakozó diákok Aleksandar Vučić államfő vasárnapi nyilatkozatát szégyenletesnek nevezték, és úgy fogalmaztak: az elnök szavai a polgárháborút szító megnyilvánulás egy újabb fejezetét jelentik. Vučić kemény fellépést ígért a kormány ellen tüntetőkkel szemben, és azt mondta:

„Minden mást már megtettek [a tüntetők], már csak az maradt, hogy elkezdjenek gyilkolni. Nem túlzok, mondom, napok kérdése, hogy ez megtörténjen. Szó szerint napok kérdése, hogy elkezdjenek a nyílt utcán gyilkolni.”

Szerb rohamrendőrök haladnak egy jármű hátulján az út mentén szétszórt égő szemeteskonténerek mellett, miközben a tüntetőkkel néznek szembe a 2025. augusztus 18-án Belgrádban zajló kormányellenes tüntetések során Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP



A tiltakozások élén álló diákok erre úgy reagáltak: „Nem mi vagyunk azok, akik politikai haszonszerzés érdekében megfélemlítik a népet”. Szerintük az államfő előre menekül, a hatalom várható választási vereségét akarja megakadályozni „az ország nérói felperzselésével és a szerb vér értelmetlen kiontásával”. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hétvégén Szávaszentdemeteren (Sremska Mitrovica) helyi közösségi választásokat tartottak, és minden olyan helyen, ahol a hatalommal szemben álló jelöltek indultak, nyerni is tudtak, „még ott is, ahol a legutóbbi országgyűlési választásokon a hatalmi pártok megszerezték a szavazatok 70 százalékát”.

A tiltakozók szerint arra lehet számítani, hogy a hatalom – az elnök vagy a hozzá hű politikai vezetői réteg – „az elkövetkező napokban alkotmányellenes és törvénytelen parancsokat” fog kiadni. Szerintük minden ilyen, a tiltakozásokat elnémítani próbáló kísérlet a hatalom bukását hozza közelebb.

A hatalom közben minden eszközt bevet a tüntetők lejáratása érdekében. Szintén a Szabad Magyar Szó számolt be annak az egyetemista diáklánynak az esetéről, aki beszámolt tüntetőkkel szembeni rendőri erőszakról, többek között arról, hogy egy rendőr alezredes nemi erőszakkal fenyegette. Miután Nikolina Sinđelić ezt megtette, hamarosan intim képek jelentek meg róla a közösségi médiában. A bosszúpornó miatt a hallgató feljelentést tesz.