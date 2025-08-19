A település parlamenti képviselője is villát épített Tihanyban

Kontrát Károly belügyminisztériumi államtitkár is villát épített magának Tihanyban. Hadházy Ákos a Facebookra töltött fel képeket a kétemeletes, 137 négyzetméteres ingatlanról. A független parlamenti képviselő becslése szerint 300-400 millió forintot érhet a villa.

Hadházy Ákos a tihanyi villa előtt
Forrás: Hadházy Ákos/Facebook

Hadházy azt írta, Kontrát a vagyonbevallása szerint 2017-ben vett egy nyaralót, amit 2018-ban teljesen elbontott. Egy évvel később azonban már állt az új családi ház a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén található telken.

Hadházy szerint Kontrátnak elég sokat kellett spórolnia ahhoz, hogy kifizesse a villát. Bár az államtitkárok jól keresnek, „körülbelül az összes fizetését az ingatlanba kellett beleraknia.”

Kontrát tihanyi villája azért is érdekes, mert a fideszes politikus 2014 óta a Tihanyt is magába foglaló, Veszprém megyei 2. számú választókerület parlamenti képviselője.

Kontrát Károly
Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Hadházy az elmúlt hetekben több NER-hez kötődő tihanyi luxusvilláról is töltött fel képeket. Júniusban a Fidesz-kormány kedvenc reklámszakemberének, Balásy Gyulának a villáját mutatta be, a hétvégén pedig Zsidai Zoltán Roy vendéglős nyaralójáról írt.

POLITIKA fidesz villa tihany kontrát károly hadházy ákos
