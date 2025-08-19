Augusztus 20-a után véget ér a kánikula

Már csak két nap van hátra a nyári kánikulából, augusztus 20-a után ugyanis jelentős lehűlés várható. Az Időkép előrejelzése szerint kedden és szerdán még meleg, nyárias idő lesz, a szerdai nemzeti ünnepen még 30 és 35 fok közötti maximumok is várhatóak.

Szerda este azonban hullámzó frontrendszer érkezik az országba. Csütörtökön az ország délkeleti részein még 35 fok is lehet, a nyugati területeken azonban már csak 23-29 fok várható. Délnyugat felől az eső is megérkezik, a heves zivatarokhoz akár 80-90 km/órás széllökésekkel is társulhatnak.

Esőben sétáló turisták 2022. augusztus 20-án a Hősök terén Fotó: Kaufmann Balázs

Pénteken átvonul a zivatarrendszer az országon, délután már csak a keleti területeken várható eső. Közben a felhőzet folyamatosan felszakadozik. A legmelegebb hőmérséklet délkeleten várható (27-30 fok), az ország többi részén 20-26 fokos maximumok lesznek. Hajnalban pedig akár 10 fokra is lehűlhet a levegő.

Szombaton napos-gomolyfelhős, többfelé szeles idő várható. A legmagasabb hőmérséklet 21-27 fok között alakul majd. A kánikula pedig várhatóan a következő héten sem tér vissza.