Augusztus 20-án mi mással ünnepelhetnénk, mit zivatarokkal?

Tavaly közepes méretű kabaré kerekedett az augusztus 20-i tűzijáték körül: a Kovács Zoltán által elnökölt, direkt a célra létrehozott operatív törzs egész nap ülésezett, hogy eldöntse, mehet-e a menet. Először 15 órára ígértek döntést, majd azt mondták, óránként mérlegelik a helyzetet, 19 óra után bejelentették, hogy a tűzijátékot megtartják, de ha „váratlanul kedvezőtlen változás lesz az időjárásban, az operatív törzs azonnal be tud avatkozni”. Lett váratlanul kedvezőtlen időjárás, konkrétan ömlött az eső és villámlott, minek köszönhetően negyed órával a kezdés előtt Kovács arra kérte a helyszínen lévőket, hogy a következő fél órában húzódjanak fedett helyre, nem sokkal este 10 előtt pedig bejelentették, hogy akkor 10-kor mégis levegőbe reppennek a rakéták.

Így nézett ki. Fotó: Kristóf Balázs/444

És mire készüljünk idén?

Az előrejelzés szerint holnap délelőtt még kánikula lesz, délutánra viszont kissé szeszélyessé válik az időjárás. A HungaroMet tájékoztatása szerint 9 megyében (Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Vas, Veszprém, Zala) citromsárga, elsőfokú riasztás van érvényben zivatarok miatt.

Mint írják: