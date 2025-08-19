Az álhírek ellen harcoló Kocsis „Zebra” Máté posztolt egy videót, amin nem az van, amiről ő beszél

álhírgyár
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

„Mi történne hazánkkal, ha zöld jelzést adnánk a migrációnak?” – tette fel a kérdést egy női hang Kocsis Máté legújabb videójában, amire a Fidesz frakcióvezetője a következőt válaszolta:

„Hát az, ami Nyugat-Európában történik a nagyvárosokban: élhetetlenné tenné a hétköznapokat…”

A videóhoz a nemrég Zebra néven Digitális Polgári Kört alapító Kocsis azt írta:

„Nem hagyjuk!”

Hogy mit nem hagy a Zebrával kifejezetten az álhírek ellen fellépni kívánó Kocsis, az nagy kérdés, bár a videójában a drámai felvezetőt követő képsorok valóban kaotikus képet mutatnak: törés, zúzás, autók felgyújtása, kordonbontás, egyebek. Alig néhány másodpercben.

A montázsnak azonban van egy apró szépséghibája, amire egy, a videórészletek beazonosításában is sokat segítő olvasónk hívta fel a figyelmet: a migráció rémképeit elénk festő Kocsis ugyanis olyan képsorokat tárt elénk, amik nem kifejezetten köthetők migrációs problémákhoz.

Ugyanis azt az estét örökítik meg, amikor a PSG szurkolói az idei Bajnokok Ligája-győzelem után, azaz 2025. május 31-én Párizsban összecsaptak a rendőrökkel. A zavarás során a szurkolók több autót felgyújtottak, a rendőrök könnygázzal és vízágyúkkal igyekeztek megfékezni őket. Egy nő életét vesztette, amikor elütötte egy autó, több száz zavargót le is tartóztattak. És nemcsak Párizsban tört ki a káosz, az ország délnyugati részén fekvő Daxban egy 17 éves fiatalt halálra késeltek a PSG diadalát ünneplő összejövetelen.

Nézzük meg először Kocsis Máté videóját, a migráció Nyugat-Európa nagyvárosaira gyakorolt hatásáról:

Forrás

És aztán emeljünk ki belőle néhány részletet:

Balra az eredeti tudósítás arról, ami történt. Jobbra ugyanez a részlet Kocsis videójából, forrásmegjelölés nélkül.

A videó 10. másodpercétől látható jelenetet például meg lehet nézni az Alert Media tudósításában is alább, vagy a TRT World videójában, 1:13-tól.

Forrás

Egy másik jelenetet már kicsit fifikásabb dolog volt azonosítani, de azért nem lehetetlen. A BBC videójában van egy részlet, 2:54-től, amin látszik egy 10-es mezbe öltözött rendbontó, aki a kordont kezdi el rugdosni. Mellette feltűnik egy fehér pulcsis, arcát fekete sállal takaró másik rendbontó, akinek a hátán keresztbe van kötve egy szintén fekete pulóver, aki szintén megcibálja a kordont. A 10-es mezes srácot aztán egy fickó elrángatja.

Forrás

Így néz ki a jelenet egy részlete, a 10-es mezes srác elég jól látszik, a fehér kapucnis fickó tőle jobbra csak oldalról:

Fotó: BBC

És mit látunk a Kocsis által megosztott videón? A 10-es mezes srácot, ahogy nekifeszül a kordonnak, és a fehér pulcsis másikat, a jellegzetesen megkötött fekete pulcsival.

Fotó: Kosis Máté/Facebook

Haladó álhírleleplezőknek pedig ajánlom a Telegraph videóját, ahol látszik az égő autó mögött a tábla, ami Kocsis videójában is visszaköszön.

Balra a Telegraph felvétele, jobbra Kocsis videójából a részlet.

Így néz ki teljes egészében a videó:

Forrás

Vagyis a Fidesz frakcióvezetője, aki most éppen az álhírek ellen (is) küzd, egy olyan videót osztott meg, amiben azt sugallja, hogy Nyugat-Európa nagyvárosaiban a migráció okoz rendbontásokat, miközben olyan videókat mutogat, amelyekben egy nyugat-európai focicsapat szurkolói törnek-zúznak.

Nahát, ezt minek kell nevezni?

Kocsis Máté augusztus 2-án jelentette be, hogy saját Digitális Polgári Kört alapít, Zebra néven. Az előzetes ígéret alapján „a Zebra fog harcolni a tiszás álhírgyárak ellen! A megálmodóiba harap majd bele, nem Orbán Viktor unokáiba. Mindenhol ott lesz, ahol a fake news jelen van: a telextől az rtl-en át a gulyáságyúig. Az álhírek elkövetőiről szóló titkok fájóbbak lesznek, mint azok ma gondolják. A Zebra a hazug MANöken és a libsi sajtó rémálma lesz. Hovatovább rettegni fogják a Zebrát”.

Ehhez képest Kocsisnak sikerült egy álhírrel kezdenie az álhírek elleni küzdelmet. Most pedig már kezd úgy tűnni, hogy itt valamiféle tudatos koncepcióról van szó.

álhírgyár kocsis máté fidesz psg bbc dax migráció Alert Media párizs TRT World zebra bajnokok ligája
Kapcsolódó cikkek

Kocsis Máté véletlenül egy álhírrel indította az álhírek ellen küzdő polgári körét

Ígéretes kezdet.

Czinkóczi Sándor
képzavar