Az álhírek ellen harcoló Kocsis „Zebra” Máté posztolt egy videót, amin nem az van, amiről ő beszél

„Mi történne hazánkkal, ha zöld jelzést adnánk a migrációnak?” – tette fel a kérdést egy női hang Kocsis Máté legújabb videójában, amire a Fidesz frakcióvezetője a következőt válaszolta:

„Hát az, ami Nyugat-Európában történik a nagyvárosokban: élhetetlenné tenné a hétköznapokat…”

A videóhoz a nemrég Zebra néven Digitális Polgári Kört alapító Kocsis azt írta:

„Nem hagyjuk!”

Hogy mit nem hagy a Zebrával kifejezetten az álhírek ellen fellépni kívánó Kocsis, az nagy kérdés, bár a videójában a drámai felvezetőt követő képsorok valóban kaotikus képet mutatnak: törés, zúzás, autók felgyújtása, kordonbontás, egyebek. Alig néhány másodpercben.

A montázsnak azonban van egy apró szépséghibája, amire egy, a videórészletek beazonosításában is sokat segítő olvasónk hívta fel a figyelmet: a migráció rémképeit elénk festő Kocsis ugyanis olyan képsorokat tárt elénk, amik nem kifejezetten köthetők migrációs problémákhoz.

Ugyanis azt az estét örökítik meg, amikor a PSG szurkolói az idei Bajnokok Ligája-győzelem után, azaz 2025. május 31-én Párizsban összecsaptak a rendőrökkel. A zavarás során a szurkolók több autót felgyújtottak, a rendőrök könnygázzal és vízágyúkkal igyekeztek megfékezni őket. Egy nő életét vesztette, amikor elütötte egy autó, több száz zavargót le is tartóztattak. És nemcsak Párizsban tört ki a káosz, az ország délnyugati részén fekvő Daxban egy 17 éves fiatalt halálra késeltek a PSG diadalát ünneplő összejövetelen.

Nézzük meg először Kocsis Máté videóját, a migráció Nyugat-Európa nagyvárosaira gyakorolt hatásáról:

És aztán emeljünk ki belőle néhány részletet:

Balra az eredeti tudósítás arról, ami történt. Jobbra ugyanez a részlet Kocsis videójából, forrásmegjelölés nélkül.

A videó 10. másodpercétől látható jelenetet például meg lehet nézni az Alert Media tudósításában is alább, vagy a TRT World videójában, 1:13-tól.

Egy másik jelenetet már kicsit fifikásabb dolog volt azonosítani, de azért nem lehetetlen. A BBC videójában van egy részlet, 2:54-től, amin látszik egy 10-es mezbe öltözött rendbontó, aki a kordont kezdi el rugdosni. Mellette feltűnik egy fehér pulcsis, arcát fekete sállal takaró másik rendbontó, akinek a hátán keresztbe van kötve egy szintén fekete pulóver, aki szintén megcibálja a kordont. A 10-es mezes srácot aztán egy fickó elrángatja.

Így néz ki a jelenet egy részlete, a 10-es mezes srác elég jól látszik, a fehér kapucnis fickó tőle jobbra csak oldalról:

És mit látunk a Kocsis által megosztott videón? A 10-es mezes srácot, ahogy nekifeszül a kordonnak, és a fehér pulcsis másikat, a jellegzetesen megkötött fekete pulcsival.

Haladó álhírleleplezőknek pedig ajánlom a Telegraph videóját, ahol látszik az égő autó mögött a tábla, ami Kocsis videójában is visszaköszön.

Balra a Telegraph felvétele, jobbra Kocsis videójából a részlet.

Így néz ki teljes egészében a videó:

Vagyis a Fidesz frakcióvezetője, aki most éppen az álhírek ellen (is) küzd, egy olyan videót osztott meg, amiben azt sugallja, hogy Nyugat-Európa nagyvárosaiban a migráció okoz rendbontásokat, miközben olyan videókat mutogat, amelyekben egy nyugat-európai focicsapat szurkolói törnek-zúznak.

Nahát, ezt minek kell nevezni?

Kocsis Máté augusztus 2-án jelentette be, hogy saját Digitális Polgári Kört alapít, Zebra néven. Az előzetes ígéret alapján „a Zebra fog harcolni a tiszás álhírgyárak ellen! A megálmodóiba harap majd bele, nem Orbán Viktor unokáiba. Mindenhol ott lesz, ahol a fake news jelen van: a telextől az rtl-en át a gulyáságyúig. Az álhírek elkövetőiről szóló titkok fájóbbak lesznek, mint azok ma gondolják. A Zebra a hazug MANöken és a libsi sajtó rémálma lesz. Hovatovább rettegni fogják a Zebrát”.

Ehhez képest Kocsisnak sikerült egy álhírrel kezdenie az álhírek elleni küzdelmet. Most pedig már kezd úgy tűnni, hogy itt valamiféle tudatos koncepcióról van szó.