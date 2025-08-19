Az amerikai kormány egyik magas rangú képviselője szerint Magyarországon lehet a Putyin-Zelenszkij találkozó

A magas rangú washingtoni képviselő azt mondta a Reutersnek és a Guardiannek, hogy Magyarországon lehet Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij találkozója.

A forrás további részleteket nem árult el, csak annyit mondott, hogy az orosz kormány még nem egyezett bele hivatalosan a találkozóba.

Oroszország és Ukrajna vezetői utoljára júniusban találkoztak. A törökországi tárgyaláson azonban Zelenszkij kérése ellenére sem vett részt Putyin, így a Kremlt alacsonyabb rangú politikusok képviselték.

Donald Trump hétfőn találkozott Volodimir Zelenszkijjel és az Európai Unió vezető politikusaival. A tárgyalás után az amerikai elnök azt mondta, hogy hamarosan orosz-ukrán találkozó jöhet. Friedrich Merz német kancellár később arról beszélt, hogy a csúcstalálkozóra két héten belül kerülhet sor.

