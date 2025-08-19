Az ÁSZ elnöke nem kezdeményezi az Integritás Hatóság elnökének leváltását

Windisch László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke nem indította meg az Integritás Hatóság (IH) elnökének felmentésére irányuló pert, így Biró Ferenc Pál egyelőre biztosan a helyén maradhat.

Az ÁSZ azt írta a 24.hu-nak, hogy Windisch nem nyújtott be keresetet az ügyben. Viszont amennyiben a jövőben újabb, a keresetindítás szempontjából releváns információk merülnek fel, Windisch újra mérlegeli majd a keresetindítás lehetőségét.

Windisch februárban a 444-nek beszélt arról, hogy mérlegeli a perindítás lehetőségét. Azt mondta, meg szeretné tudni, pontosan mi alapozta meg a Központi Nyomozó Főügyészség által megfogalmazott hivatali visszaélés gyanúját. Az IH elnökének eltávolítása ugyanis szerinte csak „kellően súlyos hivatali visszaélés” esetén merülhet fel.

Biró Ferenc Pál
Fotó: Németh Dániel/444

Bár az ÁSZ mostani válaszában nem kommentálta bővebben a büntetőügyet, a rövid szövegből kikövetkeztethető, hogy Windisch nem találta kellően súlyosnak Biró visszaéléseit.

Az ügyészség többek között azzal gyanúsította Birót, hogy átengedte a hivatali autóját a feleségének, amivel 14 millió forintos kárt okozott a hivatalnak. A nyomozók szerint tanácsadói szerződésekkel és egy családi ismerős foglalkoztatásával emellett hűtlen kezelést is elkövetett.

