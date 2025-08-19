Az Egyesült Királyság szerint európai vezetők új szankciókat fontolgatnak Putyinnal szemben

Az Egyesült Királyság kormánya közölte, hogy az európai vezetők újabb szankciók bevezetését mérlegelik Vlagyimir Putyinnal szemben, hogy fokozzák a nyomást és ezzel elősegítsék az ukrajnai háború lezárását – írja a Reuters. A kormány közleménye szerint a Tettrekészek Koalíciója nevű csoport – ami kedden tartott újabb találkozót – megállapodott abban, hogy a következő napokban egyeztetnek az amerikai partnerekkel az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák részleteiről.

Fotó: AHMET OKUR/Anadolu via AFP

Keir Starmer, brit miniszterelnök hivatala szerint a felek olyan katonai jelenlét előkészítéséről is tárgyalni fognak, aminek a célja a térség stabilizálása, az érintett felek biztonságérzetének növelése és a konfliktus újbóli kirobbanásának megelőzése, ha a fegyveres harcok már lezárultak. A közleményben ez áll:

„A vezetők megbeszélték, hogy miként lehetne további nyomást gyakorolni Putyinra – többek között szankciók révén is –, amíg nem mutat valódi hajlandóságot arra, hogy véget vessen az illegális inváziónak.”

Ukrajna és európai szövetségesei megerősítést nyertek, miután Donald Trump hétfőn azt mondta Volodimir Zelenszkijnek, hogy az Egyesült Államok segítséget nyújtana Ukrajna biztonságának garantálásában bármilyen háborút lezáró megállapodás esetén – noha a konkrétumok egyelőre nem világosak. Az amerikai elnök kedden a Fox egyik műsorában arról is beszélt, hogy reméli, az orosz elnök hajlandó előrelépni az ukrajnai háború lezárása érdekében, ugyanakkor elismerte, lehet, hogy Putyin „egyszerűen nem akar megállapodni”, ami „kemény helyzetet” teremtene számára.