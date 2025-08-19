Bűnösnek vallja magát Matthew Perry halálában mind az öt vádlott, köztük a „Ketaminkirálynő” is

A „Ketaminkirálynőként” emlegetett 42 éves Jasveen Sangha öt vádpontban is bűnösnek vallja magát a színész ketamintúladagolás okozta halálát követő eljárásban, írja a BBC. Az öt vádpont egyike a kábítószer terjesztése és árusítása. Az amerikai-brit kettős állampolgárságú Sanghát eredetileg kilenc vádpontban állították bíróság elé. A szövetségi ügyészek a Los Angeles-i otthonát „drogáru-kereskedésnek” nevezték, és egy razzia során több tucat ketamin fiolát találtak nála.

A Ketaminkirálynőként emlegetett Jasveen Sangha

Perryt 2023 októberében találták holtan Los Angeles-i otthonának hátsó udvari jakuzzijában. A vizsgálat megállapította, hogy az 54 éves színész halálát „ketamin akut hatása” okozta.

Sangha mellett még négy embert vádoltak meg azzal, hogy ketamint szállítottak Perrynek haszonszerzés céljából, így előidézve a túladagolás miatti halálát. Valamennyien, így a ketamint árusító dr. Salvador Plasencia és dr. Mark Chavez orvosok, Kenneth Iwamasa, aki Perry otthoni asszisztenseként dolgozott, és segített nemcsak a ketamin beszerzésében, hanem beadásában is a színésznek, továbbá Eric Fleming, aki a Sanghától kapott ketamint adta el Perrynek, bűnösnek vallják magukat az ügyben felhozott vádakban.

Az öt személy ellen tavaly augusztusban emeltek vádat. A rendőrség akkor azt közölte, hogy a Perry halála miatt 2024. májusban indított nyomozásuk során sikerült leleplezniük egy bűnszövetkezetet, aminek tagjai ketamint terjesztettek. A nyomozást irányító ügyész akkor úgy fogalmazott: a vádlottak „kihasználták Perry függőségét”, és „tudták, hogy amit tesznek, azzal nagy veszélynek teszik ki őt, mégis megtették”.