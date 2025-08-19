„Éppen nyaral, vagy csak nem hívták meg” – Magyar Péter nagyon hiányolt egy „békeharcost” a hétfői washingtoni tárgyalásról

„Tegnap végképp kiderült, hogy akik valóban igazságos és fenntartható békét szeretnének, azok nem uszítanak és hazudoznak, azok nem ócska álhíreket gyártanak, hanem leülnek a tárgyalóasztalhoz” – írja kedd reggeli közleményében Magyar Péter a hétfői washingtoni tárgyalásról, amelyen Donald Trump meghívására Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vett részt fontos európai vezetők társaságában. A Zelenszkij által nagyon dicsért tárgyalásokról írt elemzésünk itt olvasható, míg a tegnapi frissülő hírfolyamunk itt található.

Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

A Tisza elnöke szerint bár „évek óta azt akarja elhitetni a hazug kormánypropaganda, hogy Orbán Viktoron kívül mindenki háborút akar Európában, tegnap azt láthattuk, hogy európai vezetők az amerikai és az ukrán elnökkel órákon keresztül tárgyaltak a valódi békéhez vezető útról és az ahhoz szükséges biztonsági garanciákról”. A magyar miniszterelnökről azt is írta:

„egy »békeharcos« hiányzott nagyon tegnap az asztaltól. De hát ő éppen nyaral. Vagy csak nem hívták meg”

Emellett üzent is Orbánnak: javasolta, hogy Orbán „elismerve az 1994-es Budapest Memorandum érvényességét, kezdeményezze, hogy a Putyin-Zelenszkij találkozónak Budapest adjon otthont”. Felidézte, hogy 31 éve Magyarországon írták alá azt a megállapodást, amely „Ukrajna területi integritásának és függetlenségének biztonsági garanciáiról szólt”, márpedig szerinte most is erről kell „hosszú távon életképes megállapodást kötni”.

A bejegyzését azzal zárta, utalva a magyar kormány és az azt kiszolgáló média EU-ellenességéről: „Vajon mikor adja le a »köz«média, hogy milyen szavakkal dicsérte az amerikai elnök az Európai Bizottság elnökét és a jelen lévő európai vezetőket?”