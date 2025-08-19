Európa kicsit összekapta magát, orosz-ukrán tárgyalás jöhet

Volodimir Zelenszkij túlélte második jelenését Trumpnál a Fehér Házban, ahol a katasztrofális februári találkozóval ellentétben most nem akarták látványosan megalázni. Már ez is valami, ha nem is rögtön a világbéke: bár Putyinnal szemben az ukrán elnök nem kapott vörös szőnyeges fogadtatást, most még a ruháját is megdicsérték - ő pedig nem győzött újra és újra köszönetet mondani az amerikai elnöknek.
Sokakat már az is reménykedéssel tölt el, hogy az amerikai diplomácia ezúttal nem kívánta falhoz állítani az Ovális Irodában a három és fél éve háborúban élő ország elnökét, akit most az európai nagyhatalmak vezetői is elkísértek Washingtonba.
A tét háború és béke, de hogy valóban közelebb került-e a világ keddre virradóra az utóbbihoz, továbbra sem tudhatjuk. És nemcsak azért nem, mert ez alapvetően egy emberen, Vlagyimir Putyinon múlik, aki nem volt ott, de akit Trump a tárgyalások közben is felhívott. A lényegi tárgyalások ezúttal is zárt ajtók mögött zajlanak, a nyilvános rész pedig alapvetően ezúttal is a benyomáskeltésről, médiaképről és narratívaformálásról szólt - a kamerák előtt elmondottak pedig a sok derűlátás mellett konkrétumokat csak mértékkel tartalmaztak.
Amit ezekből mégiscsak tudhatunk:
Tűzszünet helyett tartós békemegállapodásra törekvés az új irány Trumpnál, aki kifejezetten optimista, és hármas csúcstalálkozót kezdeményezett a háború lezárására Putyinnal és Zelenszkijjel.
Ebbe Putyin állítólag már bele is ment, mint azonban hajnalra kiderült, első körben az ukrán elnöknek egyedül kellene tárgyalnia az agresszor Oroszország háborút elindító elnökével.
