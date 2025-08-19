Európa kicsit összekapta magát, orosz-ukrán tárgyalás jöhet

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Egészen máshogy zajlott Volodimir Zelenszkij látogatása a Fehér Házban, mint februárban.

Az európai vezetőkkel kiegészülő találkozó egyik fő témája az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciák kérdése volt.

Trump menet közben hívta fel Putyint.

A tárgyalás után arról beszéltek, jöhet az orosz-ukrán találkozó.

Volodimir Zelenszkij túlélte második jelenését Trumpnál a Fehér Házban, ahol a katasztrofális februári találkozóval ellentétben most nem akarták látványosan megalázni. Már ez is valami, ha nem is rögtön a világbéke: bár Putyinnal szemben az ukrán elnök nem kapott vörös szőnyeges fogadtatást, most még a ruháját is megdicsérték - ő pedig nem győzött újra és újra köszönetet mondani az amerikai elnöknek.

Sokakat már az is reménykedéssel tölt el, hogy az amerikai diplomácia ezúttal nem kívánta falhoz állítani az Ovális Irodában a három és fél éve háborúban élő ország elnökét, akit most az európai nagyhatalmak vezetői is elkísértek Washingtonba.

Fotó: Kevin Lamarque/REUTERS

A tét háború és béke, de hogy valóban közelebb került-e a világ keddre virradóra az utóbbihoz, továbbra sem tudhatjuk. És nemcsak azért nem, mert ez alapvetően egy emberen, Vlagyimir Putyinon múlik, aki nem volt ott, de akit Trump a tárgyalások közben is felhívott. A lényegi tárgyalások ezúttal is zárt ajtók mögött zajlanak, a nyilvános rész pedig alapvetően ezúttal is a benyomáskeltésről, médiaképről és narratívaformálásról szólt - a kamerák előtt elmondottak pedig a sok derűlátás mellett konkrétumokat csak mértékkel tartalmaztak.

Amit ezekből mégiscsak tudhatunk:

Tűzszünet helyett tartós békemegállapodásra törekvés az új irány Trumpnál, aki kifejezetten optimista, és hármas csúcstalálkozót kezdeményezett a háború lezárására Putyinnal és Zelenszkijjel.

Ebbe Putyin állítólag már bele is ment, mint azonban hajnalra kiderült, első körben az ukrán elnöknek egyedül kellene tárgyalnia az agresszor Oroszország háborút elindító elnökével.