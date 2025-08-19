Gönczi Gáborral és Szabó Zsófival erősített a Gazdálkodj okosan DPK, de az a Lentner Csaba is alapító, aki MNB alapítványban elnökhelyettes volt

Újabb digitális polgári kör alapítóinak listáját tette közzé az Orbán Viktor által megbízott megbízott csapatvezető. A Gazdálkodj okosan DPK-ról van szó, amelyet Palóc Andréra, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivőjére bízott Orbán. Palóc sikeresen toborzott házon belül is, mert ebbe a körbe lépett be a főnöke, Nagy Márton miniszter és a tárca két államtitkára, Lóga Máté és Fónagy János is.

De nemcsak Nagy Márton alapító, hanem az a Lentner Csaba is, aki volt FKgP-s, majd MIÉP-es képviselő, de aztán Fidesz-tag lett, Matolcsy György óriási rajongója, az MTA-t viszont beszántaná, de ami mindezeknél is fontosabb: kuratórium tag volt MNB-s alapítványokban, tavalyig a PADME jegybanki alapítvány elnökhelyettese volt. A VálaszOnline-nak azt nyilatkozta, hogy nem tartja magát felelősnek a százmilliárdos MNB-botrányban.

A Gazdálkodj okosanról Palóc azt írja: „hiszünk abban, hogy a gazdaságról mindenkinek joga van beszélni, hiszen a mindennapi pénzügyek mindannyiunk életét érintik. A digitális teret arra használjuk, hogy hiteles információkat osszunk meg közérthetően, segítve mindenkit, hogy jobb pénzügyi döntéseket tudjon hozni”.

Így lehetett alapító Gönczi Gábor, a leglelkesebb Orbán-interjúkat készítő TV2-s és a jelenleg a szintén a TV2-n műsort vezető Szabó Zsófi is.

Ebben a DPK-ban van mandineres főszerkesztő-helyettes (Kacsoh Dániel) és mandineres újságíró (Kohán Mátyás), és a kormányt támogató szervezetek munkatársai is: Talabér Krisztián (Nézőpont Intézet), Sebestyén Géza (MCC), Hortay Olivér (Századvég), Pásztor Szabolcs (Oeconomus). Szűcs Gábor pedig saját meghatározása szerint a Megafon, Patrióta véleményvezére, az Alapjogokért Központ elemzője és a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapító tagja.

Alapító még Bánki Erik, a parlament gazdasági bizottságának fideszes elnöke, Kovács Árpád, az ÁSZ volt elnöke és Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere is.