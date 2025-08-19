Hadházy Ákos: A hatvanpusztai majorság biztonsági őre nekem jött

Videót tett közzé a Facebookon Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, amiből kiderül, hogy ismét megpróbálta megtudni, hogy a hatvanpusztai majorság műemlék-e, vagy mezőgazdasági terület, csakhogy útközben megpróbálták leszorítani az útról.

A videó a baleset után, a rendőrség kiérkezésekor készült, ezen Hadházy a hatóságoknak is elmondja, mi történt:

„Én a földúton jöttem, a biztonsági őr meg akart előzni, és rám húzta a kormányt. Tehát szándékosan nem tudom, mi takart csinálni. Aztán az út egyenlőtlensége miatt felborult az autó. Szerencsére nem történt sérülés, tehát én sem sérültem, az úr kimászott, segítettünk neki, ezt dokumentáltuk is, és utána ők visszaállították az autót.”

A videóban azt is mondja, hogy többször próbálták megkérdezni a sofőrt, hogy miért tette, amit tett, de a kérdésekre nem válaszolt.

„Hogyan kezdődött ez az egész, hogy ön után jött a biztonsági szolgálat?” – kérdezte az egyik rendőr Hadházyt, aki a következőket mondta el:

„Itt van egy majorság a közelben, amelyikről van egy vitánk a miniszterelnök úrral, amiről ő azt mondja, hogy az egy mezőgazdasági üzem, én mást látok ebben, illetve úgy tudom, hogy ez egy műemlék… és szerettem volna megkérdezni a tulajdonost, hogy ez egy műemlék-e, vagy hogy ha műemlék, akkor viszont hogyan lehet megtekinteni, a kocsit, azt leraktuk ennek az útnak a végén, onnan besétáltunk, és amikor visszajöttünk, akkor jelent meg hátulról elég gyorsan ez a másik autó, hát ez is úgy eléggé nyomott minket, de az nem veszélyeztette a közlekedésünket, és utána szemből megérkezett ez az autó, amelyik először el akarta állni az utunkat, majdnem nekiütközött tulajdonképpen, és aztán, amikor ez nem sikerült, akkor pedig megpróbált megelőzni, és rám húzta a kormányt.”

Hadházy elmondta azt is, hogy a mostani balesetben megsérült autó az apjáé, a múltkor a hivatali autójának szúrták ki a kerekét.

Nem sokkal a videó posztolása után telefonon értük el Hadházy Ákost, aki a 444-nek elmondta, onnan tudja, hogy a hatvanpusztai majorság egyik biztonsági őre vezette az őt leszorítani próbáló autót, hogy egyrészt felismerte őt, látta ugyanis akkor, amikor augusztus elején oda szervezett tüntetést, másrészt viszont a pólóján látható volt a Testőr Kft. logója. Ez a biztonsági szolgálat védi a birtokot, és mi is megírtuk, hogy a cég néhány évvel ezelőtt Mészáros Lőrinc tulajdonába került.

Hatvanpusztáról és környékéről itt írtunk bővebben, és mi is megpróbáltuk megkérdezni Orbán Győzőt, hogy folyik-e mezőgazdasági tevékenység ott. A miniszterelnök egyébként 10 éve mellébeszél a témában.