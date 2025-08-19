Hatalmas nyereségnövekedést jelentett a Labubukat gyártó cég az első félévben, ezzel még a Barbie gyártóját is lenyomták

külföld
Közel 400 százalékkal nőtt a Labubukat gyártó kínai cégnek, a Pop Martnak a nettó nyeresége az év első felében – írja a Reuters. A vállalat 396,5 százalékos nyereségnövekedést és 204,4 százalékos árbevétel-emelkedést jelentett, ami meghaladja a múlt hónapban kiadott előzetes eredményvárakozásokat is.

Fotó: JENS KALAENE/dpa Picture-Alliance via AFP

A Pop Mart részvényei több mint 200 százalékkal emelkedtek az év eleje óta, amivel a kínai játékgyártó az olyan versenytársainál is értékesebbé vált, mint a Barbie gyártója, a Mattel, vagy a Hello Kitty-t birtokló Sanrio. A blind boxban, azaz meglepetésdobozokban érkező szőrös kis izékről, azaz a Labubu-pokolról nemrég a Tyúkólban is beszélgettünk, ha valaki nem tudná miért is van ez a nagy lelkesedés, itt tudja visszahallgatni az adást.

Akinek pedig még nincs elege a közösségi médiát elárasztó kicsomagolós videókból, az megnyugodhat, mert a Pop Mart ígéretet tett a babák ellátásának fokozására, miután azok világszerte gyakran pillanatok alatt fogytak el az üzletekből. A vállalat vezérigazgatója, Wang Ning egy múlt havi interjúban a kínai állami médiának azt mondta, hogy szeptembertől naponta több mint 10 millió darab Labubu babát fognak értékesíteni.

A Pop Mart a Labubut saját The Monsters nevű szellemi tulajdon csoportjába sorolja. Közleményük szerint a The Monsters IP 4,81 milliárd jüant, azaz nagyjából 243 milliárd forintot termelt az első félévben, ami a vállalat teljes árbevételének 34,7 százalékát tette ki. További négy másik IP is 1 milliárd jüan, azaz 50,5 milliárd forint feletti bevételt hozott, köztük a Molly és a Crybaby márkák.

A Crybaby márka egyik babája
Fotó: CHANAKARN LAOSARAKHAM/AFP

A Pop Mart jelenleg 571 fizikai bolttal rendelkezik – ezek közül 40-et az idei első félévben nyitottak –, valamint 2597 automatájuk is működik 18 országban és régióban.

életmód