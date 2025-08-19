Intenzív rakétatámadást indított Ukrajna ellen Oroszország a Trump–Zelenszkij-találkozó végeztével

Oroszország nagyszabású rakétatámadásokat indított Ukrajna középső részén, néhány órával azután, hogy véget ért Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, valamint az európai vezető politikusok washingtoni találkozója, írják ukrán hírportálok. Az Ukrajnszka Pravda azt írja, hogy a Poltava megyére irányuló orosz csapás két járásban okozott károkat, de sebesültek sehol nem voltak.

Az ukrán légierő két orosz Tu-95MS repülőgép felszállásáról és cirkálórakéták kilövéséről számolt be. Volodimir Kohut, a Poltava megyei katonai közigazgatás vezetője a Telegramon azt közölte, hogy több épületet találtak el a rakéták, és egy helyi energiaipari vállalkozás irodaépületei megrongálódtak. A támadás nyomán több mint 1500 fogyasztó maradt áram nélkül.

Rakétatámadás utáni tűzoltás és kárelhárítás Poltavában néhány héttel ezelőtt Fotó: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI/Anadolu via AFP

A Kiyv Independent szerint Kremencsuk városában volt több robbanás, amiket orosz ballisztikus rakéták okoztak az ország középső régiójában. Az energetikai infrastruktúra elleni támadás során állítólag több ballisztikus rakétát és több tucat drónt használtak az orosz erők. A keletkezett károk mértékéről egyelőre nincsenek információk.

Később légriadót adtak ki Ukrajna más régióiban, köztük Kijevben is, készülve esetleges a ballisztikus rakétatámadásokra.

Nem sokkal a washingtoni tárgyalás előtt is indult orosz rakétatámadás Ukrajnában, a Zaporizzsja elleni orosz akció három embert megölt és további 30-at megsebesített. Zelenszkij akkor azt mondta: „Putyin demonstratívan gyilkolni fog, hogy továbbra is nyomást gyakoroljon Ukrajnára és Európára, és aláássa a diplomáciai erőfeszítéseket”.