Izrael péntekig válaszol a Hamász által elfogadott gázai tűzszüneti tervre

Izrael közölte, hogy péntekig válaszol a Hamász által elfogadott új gázai tűzszüneti tervre – írja a Guardian. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hamarosan egyeztetéseket tart a javaslatról, ami szinte teljesen megegyezik egy korábbi, az Egyesült Államok által támogatott tervvel, amit akkor Izrael elfogadott, a Hamász viszont elutasított.

Fotó: ORI AVIRAM/Middle East Images via AFP

A Gázában fogva tartott, még életben lévő húsz izraeli túsz szabadon bocsátását követelő tömegtüntetések után úgy tűnik, a Hamász csökkentette a túszokért cserébe kért palesztin foglyok számát, és engedett az Izrael által követelt „biztonsági ütközőzóna” terjedelméből is. A javasolt terv részletei szerint a Hamász körülbelül a megmaradt túszok felét – valamint néhány holttestet – engedne szabadon több lépcsőben egy hatvan napos tűzszünet alatt, cserébe körülbelül százhúsz, izraeli börtönökben raboskodó palesztin fogolyért. Eközben a gázai egészségügyi hatóságok szerint 62 000 palesztin vesztette életét a háború huszonkét hónapja alatt.

A Hamász által elfogadott megállapodás az elmúlt napokban Kairóban zajló tárgyalások eredménye, és azután született, hogy Benjamin Netanjahu vasárnap szembesült a háború eddigi legnagyobb izraeli tüntetéseivel, amik a túszok szabadon bocsátását célzó egyezség megkötését követelték. Annak ellenére, hogy Izrael eddig elutasította a részleges megállapodás lehetőségét, a Moszad vezetője, David Barnea nemrég Katarban járt, ami arra utal, hogy a hivatalosan elismertnél aktívabb tárgyalások zajlanak a háttérben.

A katari külügyminisztérium szóvivője elmondta, hogy a Hamász által elfogadott legújabb javaslat „szinte teljesen megegyezik” a Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff által korábban előterjesztett tervvel. Azt mondta:

„A Hamász nagyon pozitívan válaszolt, és ez valóban szinte azonos volt azzal, amit az izraeli fél korábban elfogadott.”

Egyiptom hétfőn közölte, hogy Katarral együtt elküldte a tervet Izraelnek, és „most már az ő térfelükön pattog a labda”.

A tűzszünet lehetőségét közben Netanjahu szélsőjobboldali szövetségesei határozottan ellenzik, és újra kilátásba helyezték a kormánykoalíció összeomlását, ha Netanjahu aláírná a megállapodást. De az izraeli túszok hazahozataláért szervezett tömegtüntetések olyan nyomást gyakorolnak, amivel az izraeli kormányfő kénytelen valamit kezdeni.