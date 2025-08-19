Kim Dzsongun fel akarja gyorsítani országa nukleáris fegyverkezését

Kim Dzsongun szerint az amerikaiak és a dél-koreaiak háborút akarnak provokálni a közös hadgyakorlatukkal, ezért Észak-Koreának fel kell gyorsítania a nukleáris fegyverkezését.

Az észak-koreai diktátor azután szólalt meg, hogy Dél-Korea és az Egyesült Államok hétfőn megkezdte éves, 11 naposra tervezett hadgyakorlatát, amin 21 ezer katona, köztük 18 ezer dél-koreai vesz részt.

Kim Dzsongun szerint a hadgyakorlat egyértelműen bizonyítja, hogy a két ország továbbra is ellenségesen és konfrontatívan viszonyul Észak-Koreához. Azt mondta, hogy a biztonságpolitikai környezet megköveteli országától, hogy gyorsan bővítse a nukleáris fegyverzetét.

Kim Dzsongun Fotó: STR/AFP

Észak-Korea a leszerelés helyett folyamatosan fejlesztette nukleáris fegyverzetét az elmúlt években. Az Amerikai Tudósok Szövetségének tavalyi jelentése szerint az ázsiai ország akár 90 nukleáris robbanófej megépítéséhez elegendő hasadóanyagot is termelhetett, az elkészült robbanófejek száma viszont inkább az 50-hez lehet közelebb.

Az észak-koreai nukleáris fegyverkezés várhatóan Donald Trump amerikai elnök és Lee Jae Myung dél-koreai elnök közelgő washingtoni találkozóján is téma lesz. (via Reuters)