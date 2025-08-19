Közel jár az éves csúcsához a forint az euróval szemben

Kedden tovább tartott a forint elmúlt hetekben kezdődött erősödése, amit az orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatos várakozások táplálnak. Miután hétfőn Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő, valamint az őt kísérő európai vezető politikusok azzal zárták a washingtoni megbeszélést, hogy hamarosan orosz-ukrán csúcs jöhet – Merz német kancellár szerint akár két héten belül találkozhat Putyin és Zelenszkij –, a piaci hangulat továbbra is optimista.

Fotó: Varga Jozsef Zoltan/Varga_photography - stock.adobe.com

Ennek nyomán a forint az euróval szemben közel egyéves csúcsra erősödött, kedden nem sokkal dél előtt 393,7 forint alatt volt az euró árfolyama a devizapiacokon. Az év elején még 415 forint fölött, de még májusban is 410 forint közelében volt az euró ára. Legutóbb 2024 augusztusának végén volt erősebb a mostaninál a forint az euróval szemben, 2024. augusztus 24-én még 389 forint alatti áron is kereskedtek az euróval.

A dollárral szemben még nagyobbat, csak ma mintegy fél százalékot erősödött a forint. Az árfolyam kedd délelőtt 337 forint alatt, 336,851 forinton is járt. A nyáron többször is volt a 337 forintos szint környékén a dollár ára, az éves csúcsot július végén 336,7 forinton érte el a forint. Az előtt viszont 2023 tavasza óta nem volt olyan erős a forint a dollárral szemben, mint most.