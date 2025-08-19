Letartóztathatják Sally Rooney-t, miután az ír írónő anyagi támogatást ígért egy terrorizmus miatt betiltott palesztin szervezetnek

A 2022-ben a globális kultúra 100 legbefolyásosabb személyisége közé beválasztott ír bestsellerírót, akinek több regényéből tévésorozatot készített a BBC, a brit terrorellenes törvény alapján tartóztathatják le. Sally Rooney ugyanis a hétvégén az Irish Timesban bejelentette, hogy a könyvei és azok BBC-adaptációi után járó jogdíjait a Palestine Action (PA) támogatására fordítják. Csakhogy a PA-t a múlt hónapban terrorszervezetté nyilvánítottak az Egyesült Királyságban – írja a Guardian.

Sally Rooney Fotó: FREDRIK SANDBERG/TT News Agency via AFP

„Szeretném világossá tenni, hogy munkám bevételét, valamint általánosságban a nyilvános platformomat arra kívánom felhasználni, hogy továbbra is támogassam a Palestine Actiont és a népirtás elleni közvetlen fellépést, minden lehetséges módon” – fogalmazott Rooney. Egy, a Guardiannek nyilatkozó jogász szerint az ír írónő ellen büntetőeljárás is indulhat, ha például egy brit könyvfesztiválon fejtegeti ki a véleményét, hangsúlyozva a betiltás „súlyos aránytalanságát”.

Bár a miniszterelnök szóvivője nem reagált konkrétan a szerző megjegyzéseire, azt mondták, hogy „különbség van aközött, ha valaki a tiltott szervezetet támogat, ami a terrorizmus elleni törvény értelmében bűncselekmény, és aközött, ha jogosan tiltakozik egy ügy támogatása érdekében” – írja a lap. A szóvivő szerint „egy tiltott szervezet támogatása bűncselekmény (…) és a rendőrség nyilvánvalóan végre fogja hajtani a törvény által előírtakat.”

A Palestine Actiont azután nyilvánították terrorszervezetté július elején, hogy aktivistái betörtek egy oxfordshire-i RAF-bázisra, és lefújtak két repülőgépet festékszóróval. Rooney erről úgy fogalmazott: „Természetesen tudták, hogy tetteik illegálisak. A szüfrazsettektől a melegjogi mozgalmon át az apartheid-ellenes küzdelemig a valódi politikai ellenállás mindig is szándékos törvénysértést jelentett.” A PA betiltása óta több mint hétszáz, a szervezettel kapcsolatban álló embert tartóztattak le, szintén a terrorizmus elleni törvény alapján.

Sally Rooney ismertebb könyvei: a Baráti beszélgetések, a Normális emberek és a Hová lettél, szép világ. Könyveit több mint negyven nyelvre fordították le, azok magyarul is kaphatók. Nem ő az első ír művész, aki keményen kiáll a palesztinok mellett, az idei Szigetre elhívott, de az országból végül kitiltott Kneecap rapbanda tagjai szintén írek.