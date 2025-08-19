Macron szerint Putyin egy „ragadozó”, aki szörnyként áll Európa kapuja előtt

Emmanuel Macron keményen bírálta Vlagyimir Putyint a francia TF1-LCI-nek adott exkluzív interjújában. A francia elnök azután beszélt Oroszországról, hogy hétfőn Volodimir Zelenszkijjel és európai vezetőkkel a Fehér Házban tárgyalt Donald Trumppal.

Macron „ragadozónak” nevezte az orosz elnököt, akinek a túlélése érdekében folyamatosan táplálkoznia kell. „Putyin egy szörnyeteg a kapuink előtt, Oroszország pedig potenciális fenyegetés sokunk számára.”

Szerinte az orosz elnök a 2008-as grúziai invázió óta ritkán tartotta be az ígéreteit. Helyette destabilizálta a nemzetközi politikát, és a határok újrarajzolására törekedett. Az európaiaknak ezért nem szabad naivnak lenniük Putyinnal kapcsolatban.

„Egy olyan ország, ami költségvetésének 40 százalékát fegyverkezésre fordítja, és több mint 1,3 millió katonából álló hadsereget mozgósított, nem fog egyik napról a másikra visszatérni a békéhez és a nyílt demokratikus rendszerhez”.

Emmanuel Macron a washingtoni találkozón Fotó: UKRAINIAN PRESIDENCY / HANDOUT/Anadolu via AFP

Macron szerint Oroszország fenyegetést jelent Európa számára. Annak ellenére is, hogy Franciaországot nem fogja holnap megtámadni.

Macron a beharangozott Putyin-Zelenszkij találkozóról is beszélt. Azt mondta, a svájci Genfet tartaná jó helyszínnek. Ez azért érdekes, mert az amerikai kormány egyik magas rangú képviselője azt mondta kedden, hogy Magyarországon lehet a találkozó.