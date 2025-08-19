Magyar Péter szerint Toroczkai László Orbán segédcsapata, Toroczkaiék szerint Magyar egy slim fit Orbán

Dorogon tartott fórumot Magyar Péter, a rendezvény elején a Tisza Párt elnökét Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke várta.

Toroczkai előbb kezet nyújtott Magyarnak, aki azt nem nagyon akarta elfogadni, majd mégis megtette, eközben azt ismételgette, hogy „köszönjük szépen, nem önhöz jöttünk”, miközben Toroczkai egy mappát lóbált felé, amit nem akart elvenni. Magyar felállt a pódiumára, és odalépett a mikrofonhoz, és miután köszöntötte a tömeget, közölte azt is, hogy megjöttek a provokátorok, miközben Toroczkai alulról lóbálta felé a mappáját, amit Magyar szerint a szervezőknek adhatnak oda.

„Megkérjük a rendőröket, hogy vigyék el a rendzavarókat” - fordult ki a tömegből Magyar, Toroczkai meg közben arról magyarázott, hogy ha már a Facebookon Magyar tegeződik, akkor őt is tegezheti, illetve hogy „nem tudok a rágalmaidra a „Facebookon reagálni”, amire Magyar annyit válaszolt, hogy „de tud, de tud, YouTube-on is, vagy bárhol” (Toroczkai amúgy tényleg nem tud személyesen a Facebookon semmire se reagálni, ugyanis le van tiltva a platformról).

Magyar ezután a mikrofonhoz lépett, és nem Toroczkaira nézve a tömeghez kezdett beszélni:

„Elnök úrnak azt tudom elmondani, hogy ha valóban ellenzéki pártot vezetne, akkor a székesfehérvári kórháznál lenne, vagy a kecskeméti katonai reptéren lenne, vagy az éppen a nyaralását töltő Orbán Viktornál lenne.”

Toroczkai társai eközben azt kiabálták be, hogy „hazug vagy, vedd el”, Toroczkai meg azt mondogatta, hogy a mappában, ami a kezében van, az olvasható, hogy ők hogy szavaztak az országgyűlésben, meg az önkormányzatoknál. Aztán Magyar egyszer csak lenézett Toroczkaira, és mintha addig fel se tűnt volna neki a mappa, egy „ja, ezt átveszem, köszönöm szépen” felkiáltással elvette azt a Mi Hazánk elnökétől, és átadta a szervezőknek.

Toroczkai ekkor azt kérdezte, hogy a fórum végén tehet-e fel kérdést, Magyar meg azt válaszolta neki, hogy politikusok nem kérdezhetnek, csak civilek. Toroczkai ekkor hátravonult, Magyar meg még egyszer elmondta, hogy ha a Mi Hazánk ellenzéki párt lenne, akkor nem az ő fórumán tüntetne, hanem Orbán Viktor ellen.

„Köszönjük, hogy a nyaraló Orbán Viktor elküldte a segédcsapatokat.”

Magyar ezután még szólt pár szót a közönségnek kitett mikrofon mellé beálló Toroczkaihoz, többek közt arról, hogy ha akarja, akkor felteheti a kérdéseit a YouTube-on, vagy akár a köztévében is, ahová őt behívják, míg Magyart nem, amikor viszont Toroczkai visszaindult, hogy erre mondjon valamit Magyarnak, a Tisza elnöke inkább közölte, hogy „elnézést, nem önnel beszélgetek.”

Toroczkai erre megjegyezte, hogy „de hát hozzám beszélsz”.

Ez az adok-kapok ment még egy darabig, Magyar azt vágta Toroczkai fejéhez, hogy őt behívják a köztévébe, míg a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjét (mármint őt) nem, Toroczkai erre azt mondta, hogy egyszer volt bent, Magyar pedig rágalmazza.

Magyar szerint Toroczkaiéknak lett volna 15 évük, hogy tegyenek valamit, Toroczkai erre: „Tizenöt éve? Hát most vagyok először a Parlamentben.”

Fotó: Youtube: Magyar Péter Hivatalos

Magyar ezután országjárást javasolt az ekkor már ismét hátrafelé ballagó Toroczkainak.

„Köszönjük szépen, majdnem annyian vannak, mint a Pride-on, és majdnem annyira sikeres ez a demonstráció, mint a Pride-on volt” - szúrt oda Magyar még egyet Toroczkainak, ezután magyarázgattak még egymásnak az addigra már sorfalat álló szervezők feje felett, Magyar pedig többször is jelezte a rendőröknek, hogy „legyen bátorságuk intézkedni” a rendbontókkal szemben.

Toroczkai időközben szerzett egy mikrofont is, amibe azt kiabálta bele, hogy jövő héten egy, „az egész kormányt megrengető ügyet” fognak felderíteni, amit ők lepleztek le, és nem a Tisza. Bár nem hallani jól a felvételen, de valószínűleg valamilyen, a devizahitelesekkel kapcsolatos ügyről lehet szó, legalábbis a pódiumról Magyar így reagált az elhangzottakra:

„A végrehajtómaffiát a Tisza-kormány tudja megszüntetni, ezt ön is tudja, elnök úr. Önöknek 15 évük volt, nem történt semmi.”

Magyar egy ideig még kiszólogatott Toroczkaiéknak, akiket a rendőrök nem vezettek ki a tömegből, a Tisza Párt vezetője szerint viszont a Mi Hazánk rendelte oda a fórumra a Hír TV-t is, meg a TV2-t, hogy „ezek a felvételek meglegyenek”.

Fotó: Youtube: Magyar Péter Hivatalos

A közjáték alatt a fórumozók többször is kifütyülték Toroczkait, és megtapsolták Magyart, aki később a Facebookon így értékelte az eseményeket:

„Köszönjük Toroczkai László elnök úrnak, hogy ma az egész ország előtt bebizonyította, ami eddig is nyilvánvaló volt. Végleg összenőtt, ami összetartozik.

De van egy rossz hírem: a Fidesznek a Mi Hazánkkal sem lesz többsége a következő Országgyűlésben.

Érdemes megnézni a megafonosok és az odarendelt teljes fideszes propaganda tudósításait. Jobban dicsérik Toroczkait, mint Orbánt😂

ui.: elnök úr, javaslom, legközelebb legalább egy olyan valódi kérdést írjanak le előre, ami a hazánk és a honfitársaink sorsát érinti. A dorogiaktól elnézést kérek a Mi Hazánk rendzavaróinak nevében és köszönöm a végtelen türelmüket is!”

Előzmények

Magyar már előre jelezte, hogy tudomása szerint provokációra készül a rendezvényen a Mi Hazánk. Azt írta többek közt:

„Kirendelték a teljes kormányzati propagandát is, hogy minden szögből tudósíthassanak arról, ahogy Orbánék szatellit pártjának vezetői nem a korrupt hatalom ellen állnak ki, hanem a TISZA ellen uszítanak... Orbán és a Megafon nyaral, ezért elküldik a segédcsapatot. Végül nyilvánosan is összenő, ami összetartozik. ”

Toroczkai ugye nem tud posztolni a Facebookon, a Mi Hazánk viszont igen, ők azt írták:

„A magyaroknak elegük van a kétharmados kormányokból és a kétpártrendszerből! A 2010 előtti időszak nem jöhet vissza! A Fidesz és a Tisza párt közös célja, hogy 2026-ra senki más ne maradhasson talpon rajtuk kívül, amely ismét visszahozná a 2010 előtti Orbán-Gyurcsány korszakot, csak most Gyurcsány Ferenc helyett az ugyanolyan hataloméhes Magyar Péter lenne az egyik oldalon, aki nem mellesleg a NER-ben lógatta a lábát hosszú évekig kényelmes pozíciókban, többmilliós fizetésekért... Magyarországnak nem egy slimfit Orbán Viktorra van szüksége, hanem valódi változásra, valódi nemzeti irányra, amely meg tudja teremteni az önálló nemzetgazdaságot, rendet tud tenni az egész országban, és elvezeti hazánkat az új aranykor felé! ”

A mindenféle rendezvényeket előszeretettel megzavaró Bede Zsolt is reagált már a történtekre:

Na, végre Toro kiment a patkányhoz... — Bede Zsolt (@Bede_Zsolti) August 19, 2025

Adalékok még az elhangzottakhoz

Toroczkai Lászlónak május elején volt egy elég látványos köre a kormányzati és kormányközeli sajtóban: az ATV-ből előbb az M1-be, majd onnan a Kossuth Rádióba ment, ahol még egy kézfogóra is futotta a miniszterelnökkel, amit ráadásul Orbán Viktor valamiért még a Facebookon is megosztott. A mosolygós kézfogás miatt a Mi Hazánk elnökének utóbb magyarázkodnia is kellett.

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke és Orbán Viktor miniszterelnök kézfogása 2025. május 2-án. Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A Mi Hazánk az idei Budapest Pride-on (vagyis Budapesti Büszkeség menetén) valóban kis létszámban képviseltette magát, a tűző napon álldogáltak a Szabadság hídon, teljesen elszigetelve magukat a felvonulástól. A Tisza Párt elnöke viszont látványosan távol maradt a rendezvénytől, pont akkor nyaralt Olaszországban.

A Magyar-Toroczkai párbeszéd alább megtekinthető a dorogi fórum élő közvetítésének elején.