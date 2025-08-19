Még 20 milliárd forinttal támogatja a magyar történelmet bemutató filmeket a kormány

Új filmtámogatási formát indít a kormány a magyar történelem meghatározó eseményeinek bemutatására – szúrta ki a HVG. Erre a célra az idei és a jövő évben is 10-10 milliárd forint áll rendelkezésre – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium.

Iskolások várják a filmkezdést a Westendben Fotó: Kristóf Balázs/444

A tárca szerint az új támogatás célja, „hogy az elkövetkező években is olyan kiemelkedő történelmi filmek kerüljenek bemutatásra, melyek a Kárpát-medencében és a világban élő magyarokon túl más nemzeteknek is bemutatják a magyar történelem nagyjait, kiválóságait, Európát, világot formáló tetteit”. Ezen túl a minisztérium 2 milliárd forint külön támogatást nyit meg az új filmesek részére – írja az MTI.

Az utóbbi években több magyar történelmet feldolgozó alkotás is bekerült a hírekbe, mint például: