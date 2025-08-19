Meg fogsz döbbenni, ha megtudod, kié az első két lakópark, ami kiemelt beruházásként épülhet a 3 százalékos hitel apropóján

Társadalmi egyeztetésre bocsátottak hétfő este a kormány weboldalán egy kormányrendelet-tervezetet, amely két fővárosi lakópark építését minősítené nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá, vette észre a Telex. Erre a szeptember 1-jétől életbe lépő 3 százalékos otthonteremtési hitel apropóján adott lehetőséget magának a kormány.

A hivatalos indoklás szerint a lakásépítések felgyorsítása érdekében teremtették meg néhány hete egy kormányrendelettel azt a lehetőséget, hogy kiemelt beruházássá nyilváníthassák azokat a 250 lakásnál nagyobb ingatlanfejlesztési projekteket, amelyekben a lakások 70 százaléka megfelel az Otthon Start Program feltételeinek. A kiemeltnek beruházásnak minősített építkezésekre ugyanis nem vonatkoznak a helyi építési szabályok, egy jóval lazább szabályrendszerben így gyorsabbá és könnyebbé válik minden engedélyeztetési eljárás.

A kormány eseti jelleggel már korábban is élet azzal a lehetőséggel, hogy lakásépítést kiemelt beruházássá nyilvánítson, így vette el a jogot például a XIII. kerülettől, hogy az beleszóljon a Ruszlan Rahimkulov hatalmas társasház-építési projektjébe a Népfürdő utca–Dagály utca–Jakab József utca–Bodor utca által határolt területen. Mostantól viszont az eseti döntéseknek már jogszabályi alapot is teremtettek az augusztus elején kiadott kormányrendelettel.

A most társadalmi vitára bocsátott rendelettervezet két beruházást nevesít ilyen különleges elbírálású építkezésként. Az egyik a X. kerületben, a 39210/211 és 39210/212 helyrajzi számú ingatlanon valósulhat meg. Ez a Fehér úton, az Örs vezér tere közelében található több hektáros telek, a 39210/211 helyrajzi számot a Fehér út 12. szám alá helyezi a földhivatali nyilvántartás (a másik ingatlan tulajdoni lapját nem sikerült letöltenünk).

A „kivett beépített terület” besorolású ingatlant idén júliusban vette meg a Fehér-Liget Ingatlanhasznosító Kft. a Themis-Liget Kft.-től, bár ez lényegében házon belüli üzlet volt, ugyanis mindkét cég a Bayer-cégcsoporthoz, vagyis az erdélyi NER-milliárdos, egykori Tiborcz-üzlettárs Balázs Attilához kötődik. A Themis-Ligetet idén júniusban vette meg a Bayer Property Ingatlanfejlesztő Zrt. az addigi izraeli érdekeltségű Sidi Investments Ingatlanforgalmazó Kft.-től, míg a Fehér-Liget Ingatlanhasznosító Kft. tavaly februárban került szintén a Siditől ahhoz a Kincsem Property Kft.-hez, amelynek szintén a Bayer Property Zrt. a tulajdonosa.

A másik lakópark-építés, amelyik kiemelt beruházás lehet, a XV. kerületben, a 91186, 91099, 91098, 91097/3, 91077/2 helyrajzi számú ingatlanokon, a Pólus Center közelében valósulhat meg. Kíváncsiságból a 91186-os helyrajzi szám tulajdoni lapját töltöttem le – és kiderült, hogy történetesen ennek a 7,7 hektáros, „kivett feltöltött terület” besorolású területnek is Balázs Attila-érdekeltségű cég a tulajdonosa: az a Szilas Liget Kft., amely idén április 1-jén került a Bayer Property tulajdonába a Demján-hagyatéknak számító Granit-Polus Holding Ltd.-től (még II. Ütem Ingatlanfejlesztő Kft. néven).

Balázs Attiláék építkezése Zuglóban Fotó: Németh Dániel/444

Tehát az új rendelettel nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánítható első két lakóparképítés mindegyike a volt Tiborcz-üzlettárs Balázs Attila építkezése lesz (ő egyébként egyike annak a hét embernek, akinek Magyar Péter ez év elején azt üzente: tudja, mit tettek, és nem felejti el). Balázs ráadásul valami különös megérzéssel nem sokkal az új szabályozás megjelenése előtt, idén áprilisban és júniusban szerezte meg a két ingatlant, illetve az azokat tulajdonló cégeket.

Az 1975-ös születésű Balázsról (a „gyergyói NER-huszárról”) és a cégéről egyébként azt lehet tudni, hogy évek óta emlegetik Tiborcz István üzlettársaként; 2021-ben erdélyi beruházásokba engedte be az Avanzare Kft.-t és annak vezetőjét, Dicső Lászlót, aki az Elios-os idők óta számít Tiborcz hűséges társának az üzlet világában. „Rengeteg állami beruházást szerzett meg magának az évek során: a Bayer Construct – a közbeszerzést nyerő cégek alvállalkozójaként – felelt többek között a Puskás Aréna, az MTK Stadion és a Ludovika Campus felépítéséért is, ezek mellett az Agora Budapest és Etele Pláza munkálataiban is részt vett a vállalat” – írja róla a K-Monitor, hozzátéve, hogy az ő nevéhez köthető „a botrányos balatonfűzfői lőporgyár építése is, ami esetében költségvetési csalás bűntette miatt bírósági eljárás indult”. Valamint 2022-ben ők kezdhették el a zuglói, Bosnyák téri óriásberuházást is, azt, aminek a végén városközpont helyett kormányzati negyed épült, amit az állam egy tavalyi bejelentés szerint elképesztő pénzért megvásárol.

A lakóparképítések tervezett kiemelt beruházássá nyilvánításáról egyébként az MTI is beszámolt a Miniszterelnökség tájékoztatása alapján, kitérve arra is, hogy a két építkezéssel összesen 4200 új lakás készülhet el Budapesten. Arra, hogy ki lehet a megkülönböztetett kormányzati figyelem nyertese, nem tértek ki.