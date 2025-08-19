Megerősítették a kecskeméti katonai repülőtér őrzését, miután betörtek és ellopták a MiG–29-es vadászgépek alkatrészeit

„A repülőtér működése, a légierő képességei, és ezzel együtt a magyar emberek biztonsága a rágalmakkal ellentétben nem került veszélybe. Az eltulajdonított alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincsen” – írta a Honvédelmi Minisztérium (HM). A minisztérium a védelem megerősítését azután jelentette be, hogy ismeretlenek ellopták a kecskeméti katonai reptéren álló MIG-29-esek alkatrészeit.

Fotó: Olvasónk

Az MTI-ben megjelent közleményben azt írták, még a július végén történt lopás után, tehát a sajtóhírek előtt belső vizsgálatot és nyomozást indítottak – szúrta ki a Telex. A HM szerint a bűncselekmény a laktanya területén belül, a kerítéshez közel tárolt, feleslegesnek nyilvánított és a hadrendből 2010-ben kivont MiG–29-es repülőgépeket érintette. A betörés után a bázison tárolt MiG–29-esek őrzését megerősítették. Mint írták:

Kecskeméten tárolják azokat a MIG-29-eseket, amik még megmaradtak abból a 28 gépből, amik eredetileg 1993-ban, az orosz államadósság fejében érkeztek Magyarországra. 2010-ben vonták ki őket a használatból, helyettük érkeztek (és érkeznek még mindig) a Gripenek. A MIG-eket már nem használják, de próbálják olyan műszaki állapotban tartani őket, hogy szükség esetén üzemkészek legyenek. Úgy tűnik, a tolvajok célirányosan törtek be a bázisra, valószínűleg megrendelésre dolgoztak és a vadászgépek orrkúpjai alatt lévő lokátortér alkatrészeit lopták el.