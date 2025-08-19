Meghalt Szása, a négy hónapos kis tigris

Ahogy azt tegnap megírtuk: sorozatos epilepsziás rohamok következtében Szása, a Fővárosi Állatkert hím kis tigrise agyvérzést kapott. A mindössze négy hónapos kis tigris a napokban lett rosszul a külső tigriskifutóban, miközben húgával, Lénával játszott.

A Fővárosi Állat- és Növénykert nemrég a Facebookon tudatta, hogy a kis tigris elhunyt. Mint írták:

„Bár az állatorvos csapatunk és a gondozóink éjt nappallá téve küzdöttek az életéért, és voltak bizakodásra okot adó pillanatok, de sajnos az apró nagyragadozó a kezelésekre érdemben nem reagált. Elveszítette látását, nem evett és képtelen volt néhány lépésnél többet megtenni. A gyógyszerek ellenére is újra és újra ismétlődő rohamok végül az élettel összeegyeztethetetlen állapotot idéztek elő Szásánál.”