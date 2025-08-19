Meloni beszűrődő mondata: Én soha nem akarok az olasz sajtóval beszélni

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij, valamint az ukrán elnökkel érkező európai vezetők tanácskozásának érdekes mellékzöngéje volt az olasz miniszterelnök két, a mikrofonokba véletlenül beszűrődő mondata. Ezek Meloni és az olasz sajtó közötti problémás viszonyról árulkodnak, írja az olasz Repubblica, hozzátéve: a szavakat kamerán kívül rögzítették, majd közzétették a közösségi médiában.

Az első megszólalás akkor hangzik el, amikor Alexander Stubb finn elnök meglepetését fejezi ki amiatt, hogy Trump megnyitotta az újságírók előtt az orosz-ukrán háborúról szóló washingtoni csúcstalálkozó kapuit. Az olasz miniszterelnök erre mosolyogva azt mondja: „De ő szeret, mindig szeret [a médiában szerepelni]. Én viszont soha nem akarok az olasz sajtóval beszélni.”

A következő eset pedig a sajtótájékoztatón történt. Ekkor Trump megkérdezte a jelenlévőket: „Szeretnének válaszolni néhány kérdésre?” Meloni az amerikai elnök fülébe súgva válaszolt: „Azt hiszem, jobb, ha nem. Túl sokan vagyunk, és túl sokáig tartana.”

A Repubblica és egy másik olasz lap, a La Stampa főszerkesztői egyébként már 2022-ben szerkesztőségi vezércikkben bírálta azt, ahogyan Meloni a sajtótájékoztatóin az újságírói kérdéseket kezeli. Azt írták: az egyébként is „rövid sajtótájékoztatók lerövidítése az újságírói kérdések korlátozásával a nyugati demokráciákhoz méltatlan gyakorlat.” Szerintük Meloni viselkedése arra „a rosszul leplezett vágyra is utal, hogy befolyásolja az információkat és a közvéleményt ebben az országban”. Elismerték a miniszterelnök jogát, hogy szabadon válaszoljon vagy ne válaszoljon kérdésekre, de hozzátették: „nem az ő dolga ítélkezni a hozzá feltett kérdésekről, sem parancsokat, alárendeltségi utasításokat kiadni” újságíróknak.