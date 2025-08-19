Menczer Tamás: Magyar Péter egy műanyag pojáca

„Említettél egy pojácát. Azt hiszem, Magyar Péterre gondolhattál. Itt van egy hétvégi bejegyzése a Facebookról. Magyar Péter egy ilyen motoros deszkán bohóckodik a Balatonon. Nem tudom a magyar nevét, angolul flight boardnak hívják. Néhányan használják a Balatonon: a gazdagok.” Amikor elmondta a fenti mondatait, valószínűleg Németh Balázs sem gondolta, micsoda monológot provokál ki Menczer Tamásból a kedd reggeli Harcosok Órájában. A Fidesz kommunikációs igazgatója ugyanis Németh bevezetőjén felbuzdulva olyan személyleírást adott Magyar Péterről, amit csak szó szerint érdemes idézni.

A gondolatmenet így indult: „Magyar Péter óriási lejtmenetben, lekvárban van. Egyre többen látják, hogy nincs párt, nincs szervezet, nincs struktúra, nincsenek jelöltek. Mondanivaló nem is volt. Az egész egy cirkusz, egy digitális blöff. És ilyenkor mit lehet tenni? Lehet tolni a pojácáskodást.”

Majd így folytatódott: „Magyar Péter – túl azon, hogy egy ripacs és egy pojáca – egy műanyag csávó. Nincs benne semmi igazi, semmi valós, semmi eredeti. Egy műanyag pojáca. Ráadásul amikor ott állhattam vele szemben, láttam, hogy remeg. Érintgetett, reszketett a keze.”

Végül pedig jött a következtetés: „Aki valós, az nem reszket. Az nem műanyag, az nem pojácáskodik. Hanem tudja, honnan jön, mit képvisel, és hova szeretne eljutni.”

Az már csak a ráadás volt, hogy Menczer azoknak a kommentelőknek is üzent, akik szerint a Fidesz mindent ellopott. Ők a következő, költői kérdést kapták a Fidesz kommunikációs igazgatójától: „Te hogy jössz ahhoz, hogy azt mondd, mindent elloptunk? Ki vagy te?”