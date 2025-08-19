Öngyilkos lett a finn parlamentben egy képviselő

Öngyilkos lett a finn parlamentben a Szociáldemokrata Párt (SDP) egyik képviselője kedden – írja a Yle. Eemeli Peltonen 30 éves volt, halálát Petteri Orpo finn miniszterelnök „őszintén megdöbbentőnek” nevezte.

Fotó: MARKKU ULANDER/AFP

Peltonen politikatudományi mesterdiplomával rendelkezett, a parlament közigazgatási és jogi bizottságának tagja volt, és Järvenpää városi tanácsának elnökeként is tevékenykedett. Az Uusimaa megyéből származó képviselő az első ciklusát töltötte. A parlamenti közösség közleményében együttérzését fejezte ki a család felé.

Petteri Orpo finn miniszterelnök egy Kajaaniban tartott sajtótájékoztatón erősítette meg a hírt a képviselő haláláról, a pártja parlamenti frakciója épp itt tartotta éves nyári ülését. Bár a haláleset körülményei ekkor még nem voltak hivatalosak, Orpo egy perces csenddel tisztelgett Peltonen emléke előtt. „Egyúttal erőt küldünk a családnak, szeretteinek és kollégáinknak. Ez mindannyiunkat mélyen érint” – tette hozzá. Orpo azt is bejelentette, hogy pártja a Nemzeti Koalíció Pártja (NCP) aznapra felfüggeszti a politikai programjait.

Sanna Marin volt miniszterelnök és az SDP korábbi elnöke is részvétét fejezte ki Instagramon. Az SDP jelenlegi elnöke, Antti Lindtman Instagram-posztjában azt írta, hogy „nehéz felfogni, nemhogy elfogadni, hogy szeretett barátunk és kollégánk, Eemeli, nincs többé, és soha többé nem látjuk a mosolyát vagy nyugodt természetét”. Lindtman azt írta:

„Egyedülálló ember volt. Soha nem követelt magának semmit, mindig Finnországért és a szociáldemokrata mozgalomért dolgozott.”

Peltonen júniusban a Facebookon osztotta meg, hogy egészségügyi problémákkal küzd, köztük veseproblémával is. A tavaszi parlamenti időszak utolsó heteiben már nem vett részt a munkában, a nyarat betegszabadságon töltötte.

A helyszínre több rendőr- és mentőegység is kivonult. „Folyamatban van egy művelet a mentők, rendőrök és sürgősségi orvosok részvételével. Jelenleg nem tudok többet mondani” – nyilatkozta Aaro Toivonen biztonsági igazgató. A helsinki rendőrség közölte, hogy a segélyhívás 11:06-kor érkezett. Elmondásuk szerint nem merült fel bűncselekmény gyanúja, az eset kivizsgálása folyamatban van.

Az Yle egyik forrása szerint a parlamenten belüli légkör azóta „hűvös és dermesztő”.