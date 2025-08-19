Orbán Ráhel eladta a bababoltos cégét

Orbán Ráhel eladta luxus bababoltokat üzemeltető cégét, az Odu Store Kft.-t. A vevő Tiborcz István cégcsoportjának zászlóshajója, a BDPST Zrt. volt - írta meg a G7.

A BDPST-csoport közleménye szerint azért történt a tulajdonosváltás, mert „az Odu prémium pozicionálása jól illeszkedik a BDPST Group belvárosi szolgáltatási portfóliójába.” A budapesti bolt szeptemberben Tiborcz István Dorottya utcai szállodájához költözik. A mindennapi működést viszont továbbra is az Odu menedzsmentje biztosítja majd. Orbán Ráhel pedig marad az Odu ügyvezető igazgatója.

Orbán Ráhel Fotó: Németh Dániel/444

Orbán Ráhel 2021-ben alapította az Odut. Azzal a céllal, hogy „prémium minőségű, fenntartható és interaktív játékok, termékek segítségével járuljon hozzá a családok minőségi időtöltéséhez”. A cég webshopja 2022-ben indult. Pár hónappal később megnyitották első üzletüket a Hegyvidék Bevásárlóközpontban, 2023-ban pedig a szántódi BalaLandben is nyitottak boltot.

A cég azonban eddig nem ért el komoly gazdasági sikereket. A 2024-es évet például története legnagyobb, 120 millió forintos veszteséggel zárta. A veszteségek miatt Orbán Ráhel az elmúlt években több mint 250 millió forintnyi kölcsönt adott a cégnek.