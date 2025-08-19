Forrás

Rejtett kincsünk: Európa Amazonasa

  • 5 országban, kilencszázezer hektáron terül el a Mura-Dráva-Duna UNESCO Bioszféra Rezervátum.
  • Földön-vízen-levegőben kalandozva fedezzük fel Európa legnagyobb összefüggő és védelem alatt álló zöld területét.
  • A titói időktől a határsáv évtizedig elzárt és elmaradott területté vált, így őrizhette meg vad, természetes szépségét.
  • Itt a természet csodáin kívül is rengeteg a látnivaló, a zötykölődő zalai kisvasút, családi borászat, népdalénekesek, ormánsági népművészet.
  • Videónk a WWF Magyarország megbízásából készült.
