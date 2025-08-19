Rejtett kincsünk: Európa Amazonasa
- 5 országban, kilencszázezer hektáron terül el a Mura-Dráva-Duna UNESCO Bioszféra Rezervátum.
- Földön-vízen-levegőben kalandozva fedezzük fel Európa legnagyobb összefüggő és védelem alatt álló zöld területét.
- A titói időktől a határsáv évtizedig elzárt és elmaradott területté vált, így őrizhette meg vad, természetes szépségét.
- Itt a természet csodáin kívül is rengeteg a látnivaló, a zötykölődő zalai kisvasút, családi borászat, népdalénekesek, ormánsági népművészet.
- Videónk a WWF Magyarország megbízásából készült.