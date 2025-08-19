Rekordalacsony a Tisza vízállása Szolnoknál

Soha nem volt még olyan alacsony a Tisza vízállása, mint augusztus 18-án. Az Időkép cikke szerint a 19. század közepén felállított szolnoki vízmérce -299 centimétert mutatott, ami 7 centivel alacsonyabb, mint az eddigi, egy hónappal ezelőtt mért negatív rekord. Ráadásul ha folytatódik az aszály, további vízszintcsökkenés várható.

A Greenpeace már a júliusi rekorddöntésnél arról beszélt, hogy a klímaválság miatt azonnali lépéseket kell tenni. A szervezet áprilisban Tiszafürednél kihelyezett egy kamerát, hogy megmutassa, milyen tragikus változást okoz a vízhiány a Tisza vízhozamában. A felvételen májustól lehet követni, ahogy folyamatosan húzódik vissza a folyó.

A Tisza alacsony vízállása Vezsenynél 2024. augusztus 22-én Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Pribéli Levente, a Greenpeace biodiverzitás kampányfelelőse akkor azt mondta, évről évre romlik a tiszai helyzet. A kormányzati intézkedések pedig nem enyhítik, hanem fokozzák a vízhiányt. A vízügyben már zajlanak pozitív folyamatok, de a mezőgazdaság és a gazdaság átalakítása nélkül kiszárad a Kárpát-medence.

A Greenpeace öt pontban fogalmazta meg a legsürgősebb teendőket. Többek között betiltanák a nagy vízigényű ipari létesítmények (pl. akkumulátorgyárak) építését és visszafognák az üvegházhatású gázok kibocsátását.

Az aszállyal társlapunk, a Qubit hosszabban is foglalkozott.