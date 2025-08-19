Soron kívül rendelte el a polgármester Székesfehérvár bölcsődei és óvodai vízhálózatának fertőtlenítését

Facebook-posztban tudatta Cser-Palkovics András fideszes polgármester, hogy soron kívül fertőtlenítik az önkormányzati intézmények, ezen belül is kiemelten a helyi bölcsődék és óvodák belső vízhálózatát.

A polgármester emellett szúrópróbaszerű soron kívüli vízminőségtesztet rendelt el két olyan intézményben, „ahol a nyári zárvatartás okán fennállhat a baktériumnak kedvező, »pangó víz«-helyzet.”

Cser-Palkovics azt is írta, hogy a laborkapacitások korlátozottak, „és érthető módon ezeket jelenleg a Kórház hálózatának folyamatos ellenőrzése nagyrészt leköti”. Emiatt - mint írta - „a biztonság kedvéért, az intézményekbe vetett közbizalom megtartása érdekében inkább végrehajtunk egy soron kívüli, megelőző fertőtlenítést az önkormányzati intézményekben, akkor is, ha valószínűleg erre nem mindenhol lenne szükség, és függetlenül attól, hogy milyen eredményeket hoznak a szúrópróbaszerű tesztek.”

A polgármester jelezte, hogy hosszú távú megoldást is igyekeznek találni, ennek érdekében elrendelte az önkormányzati intézmények új technológiával való felszerelésének előkészítését, ami megelőzi a baktérium megjelenését.

Cser-Palkovics András Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

„A technológiát – kísérleti jelleggel – nagyobb létesítményben is kipróbáltuk már, például a Sóstói Stadionban, és azóta is sikeresen alkalmazzuk ott” - fogalmazott, jelezve azt is, hogy erre a célra azonnali polgármesteri döntéssel átcsoportosított 30 millió forintot, de az összeget szükség esetén emelik.

A polgármester azt írta, hogy a rendkívüli fertőtlenítést igyekeznek minél hamarabb elvégezni,

és a fertőtlenítés ideje alatt a csapvíz nem lesz fogyasztható ezekben az intézményekben.

Azokban az intézményekben, ahol a tanév kezdetéig a szakemberek nem végeznek a fertőtlenítéssel és az érintené az intézmények működését, tájékoztatják az érintetteket, és ingyenesen biztosítanak majd ásványvizet, ballonos vizet. Tájékoztatása szerint egy-egy fertőtlenítés legfeljebb 1-3 napot vehet igénybe, az intézményvezetők pedig folyamatosan kapnak tájékoztatást, és szakmai tanácsadást illetve felkészítést a témában.

Cser-Palkovics azt is írta, hogy az önkormányzat továbbra is kész bármilyen tőlük telhető segítséget megadni mind a Szent György Kórház, mind a Szakképzési Centrum, mind a Tankerület felé.

A fideszes polgármester mindezt azután jelezte, hogy a székesfehérvári Árpád Technikum és Kollégium vízhálózatában is kimutatták a Pseudomonas aeruginosa baktériumot. Ez a veszélyes kórokozó az, amit a városban működő Szent György Kórház szülészeti osztályán már hetekkel ezelőtt kimutattak, és azóta sem tudnak megszabadulni tőle (sőt, egy olyan kislány is megfertőződött vele, aki még májusban töltött egy éjszakát a kórházban).