Sulyok Tamás köztársasági elnök Magyar Ezüst Érdemkeresztet adományozott Rubint Rékának a munkásságáért

„Keresem a szavakat, de nehezen találom …” - ezzel a felvezetéssel tudatta Rubint Réka, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök Magyar Ezüst Érdemkeresztet adományozott neki, méghozzá „a munkásságomért, a több mint két évtizede tömegeket megmozgató, egészségesebb és aktívabb életre ösztönző, közösségépítő sportprogramjaimért.”
A kitüntetést Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztertől vette át.
Rubint Réka többször is összetűzésbe keveredett már a Gazdasági Versenyhivatallal, ahogy férje, Schobert Norbert is, volt már igazgatósági tag a Norbi Update-ben épp akkoriban, amikor Orbán Viktor kisebbik öccse is (sőt, együtt is szálltak ki), buliztak már jó nagyot a Tiborcz István-féle turai kastélyban, és csapkodta a fenekét Youhuu, az atlétikai világbajnokság kabalaállata is – utóbbi esetről Németh Balázs, a sportesemény vezérigazgatója akkoriban azt nyilatkozta, hogy „csak azok szerint kifogásolható, akik nem támogatják az atlétikai világbajnokságot”. És akkor azt az esetet még meg sem említettük, amikor néhány éve karácsonykor mikulásruhába bújtatott thai szolgákkal ünnepelték a karácsonyt.
A GVH nem büntette meg az alakreformer véleményvezért a jelölés nélküli szponzorált tartalom miatt, ügye kötelezettségvállalással zárult.
Bár Rubint Réka mindig kiírta a posztban azt, hogy #reklám, de sokszor nem ott, ahol vállalta, a poszt elején, hanem csak a végén, vagy a hashtagek között eldugva, nem kiemelten, és nem indokolta, miért.
Véget ért egy korszak.
Orbán Áronnak más, jelenleg is érvényes céges érdekeltsége nincs.
De Rubint Réka és Ómolnár Miklós is eltűnt az Update igazgatóságából.
Minden vendég az 1920-as éveknek megfelelően öltözött a Tiborcz István luxusszállójában tartott bulin.
A volt közmédiás szerint akik szerint „az atlétikai vb-t bírálni kifizetődő”, azoknál „beakadt a lemez”.
Bejelentették, hogy idén nem állítanak otthon karácsonyfár, emiatt először úgy tűnt, szembemennek a karácsony kapitalista szemléletével, aztán jöttek a mikulásruhás thai dolgozók.