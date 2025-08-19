Sulyok Tamás köztársasági elnök Magyar Ezüst Érdemkeresztet adományozott Rubint Rékának a munkásságáért

5 milliós versenyfelügyeleti bírsággal sújtották Rubint Rékát és a Body Shopot nem megfelelő influenszermarketing miatt

Bár Rubint Réka mindig kiírta a posztban azt, hogy #reklám, de sokszor nem ott, ahol vállalta, a poszt elején, hanem csak a végén, vagy a hashtagek között eldugva, nem kiemelten, és nem indokolta, miért.