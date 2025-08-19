Svédországban egy egész városon áttolnak egy teljes templomot

Egy talajsüllyedés miatt veszélyeztetett, 113 éves nevezetes templomot hamarosan teljes egészében áthelyeznek a svédországi Kiruna városában, írja a BBC. Az ország távoli, északi részén lévő Kiruna hatalmas, 1912-ből származó, vörös színű, fából épült templomát óriási görgős platformokon emelték fel az új városközpontba költöztetés előtt. Nagyjából öt kilométerrel fogják arrébb helyezni, ami azt jelenti, hogy szinte az egész városon „áttolják” majd. Az út várhatóan két napig tart.

A templom, útra készen

A régi városközpontot a több mint egy évszázadig tartó vasércbányászat nyomán talajrepedések, talajsüllyedések veszélyeztetik. A templom átköltöztetése a leglátványosabb és legszimbolikusabb pillanata az épületek szélesebb körű áthelyezésének az Északi-sarkkörtől 145 kilométerre északra fekvő városban. A templom átszállításának előkészületeiről több videó is elérhető, például ez:

A 2010-es évek közepére Kiruna más épületeit már biztonságosabb helyre költöztették. A legtöbbet lebontották és újjáépítették, de néhány nevezetességet épségben áthelyeztek, illetve most a templommal az utolsó ilyen nevezetes épületet is áthelyezik. A régi városháza tetején lévő óratornyot is újra helyre, az új városháza mellé költöztették.

Kiruna egyébként korábban azzal került be a hírekbe, hogy a város térségében egy jelentős ritkaföldfém-mezőre bukkantak még 2023-ban. Ez közel egymillió tonnányi olyan ritkaföldfémet jelent, amiknek nagyon fontos szerepük van az elektromos autók, szélturbinák és hordozható elektronikai eszközök gyártásában, és így csökkenthetik Európa kínai függését (majd tavaly nyáron Norvégiában még nagyobb ilyen készletre leltek).