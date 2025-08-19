Trump: Lehet, hogy Putyin nem akar megállapodni Ukrajnáról

Reméli, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök hajlandó előrelépni az ukrajnai háború lezárása érdekében, ugyanakkor elismerte, hogy lehet, Putyin „egyszerűen nem akar megállapodni”, ami „kemény helyzetet” teremtene számára – mondta Donald Trump amerikai elnök a Fox & Friends című műsorban. Trump ismét leszögezte, hogy amerikai csapatok nem fognak harcolni Ukrajnában, de nem részletezte, milyen biztonsági garanciákat kínálna Washington Kijevnek a háború utáni időszakban - írja a Reuters.

Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Trump a műsorban arról beszélt, nem gondolja, hogy problémát jelentene a békemegállapodás elérése, mivel szerinte mindenki, köztük Putyin is belefáradt a háborúba. Ugyanakkor kiemelte, hogy sose lehet tudni.

„A következő két hétben kiderül, mit lép Putyin… Az is lehet, hogy egyáltalán nem akar egyezséget”

– tette hozzá, utalva arra, hogy ha Putyin nem működik együtt, újabb szankciók jöhetnek, az orosz olajat vásárló országokat is beleértve.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a hétfői fehér házi csúcstalálkozót „jelentős előrelépésnek” nevezte a konfliktus lezárása felé, és reményét fejezte ki, hogy hamarosan sor kerül egy hármas találkozóra Trump, Putyin és közötte. A találkozón több európai vezető – köztük Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság képviselői – is jelen voltak. Zelenszkij és Trump között üvöltözés helyett baráti hangulat uralkodott – szöges ellentétben a februári feszült Fehér Házi találkozóval:

Miközben Washingtonban tárgyaltak, Oroszország 270 drónt és 10 rakétát lőtt ki Ukrajnára az éjjel – ez volt a legnagyobb támadás ebben a hónapban. Az ukrán energiaügyi minisztérium szerint a középső Poltava régió – ahol Ukrajna egyetlen olajfinomítója található – is célpont volt.

„A jó hír, hogy nem volt botrány a Fehér Házban. Trump nem követelte Ukrajna kapitulációját, és nem vonta meg a támogatást. A rossz hír, hogy továbbra sem világos, milyen biztonsági garanciákban gondolkodik az USA”

– mondta John Foreman, az Egyesült Királyság korábbi katonai attaséja Kijevben és Moszkvában.

Kedden Ukrajna európai szövetségesei, a „Tettrekészek Koalíciója” megbeszélést tart a további lépésekről, emellett pedig a NATO védelmi vezetői is napirendre tűzték Ukrajna biztonsági garanciáit – közölte egy, az ügyet ismerő forrás. Moszkva eközben nem tett egyértelmű vállalást egy Putyin–Zelenszkij-találkozóra. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azt mondta: Oroszország nem utasít el semmilyen eseményt az ukrán békefolyamatról való egyeztetésre, de egy ilyen csúcstalálkozót „rendkívül alaposan elő kell készíteni”.

Putyin korábban is arról beszélt, hogy Oroszország nem tűri meg NATO-csapatok jelenlétét ukrán területen. Ráadásul a múlt pénteki alaszkai csúcs után sem mutatott hajlandóságot arra, hogy lemondjon az általa követelt területekről – még azok esetében sem, amik felett Moszkvának jelenleg nincs is katonai ellenőrzése.

Trump továbbra sem konkretizálta, milyen formában nyújtana biztonsági garanciát Ukrajnának. Alaszka után már nem követelte feltételként a tűzszünetet a tárgyalások megkezdéséhez.