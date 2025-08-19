„Úgy éreztem, meg kell tennem” – őrizetbe vették a vonatrongálót

Őrizetbe vették a férfit, aki nemrég Újszászon megrongálta a MÁV egyik emeletes motorvonatát, majd a peronon lévő várakozóhelyiség oldalüvegét is betörte – írja a police.hu. A MÁV hétfő délután a Facebookon osztott meg képeket az esetről, a bejegyzésben pedig többek között azt írták, hogy

„ilyen mértékű rombolást eddig nem tapasztalatunk: legalább 10 ablakot törtek be, szétverték a belső monitorokat, sőt még az állomás peronján megrongált egy esőbeállót is”.

A MÁV emellett arról is írt, hogy a férfi által okozott anyagi kár jelentős, több mint 50 millió forint, és a jármű a rongálás miatt hosszabb időre ki fog esni a forgalomból.

A történteket hétfőn Lázár János építési és közlekedési miniszter is megosztotta a Facebookon, és felvetette, hogy bár mindegy, minek a hatása alatt rongált az elkövető, akár a MÁV elleni, folyamatos hergelés is szerepet játszhatott a történtekben.

A férfi a Fonyód-Szolnok útvonalon közlekedő és Újszászon várakozó vonatot vasárnap éjjel rongálta meg, ami után a MÁV egyből feljelentést tett. Az újszászi rendőrök ezután kamerafelvételek alapján azonosították a feltételezett elkövetőt, akit végül kedden Abonyban fogtak el.

A nyomozók a 35 éves férfit rongálás elkövetése miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Vallomásában elmondta, hogy ittasan tört-zúzott, amire ésszerű magyarázatot nem tudott adni, csak annyit mondott, hogy