Újabb zenészpáros műsorát mondták le egy állami rendezvényen „tematikus változások” miatt

„A ma esti, budapesti GrecsóHrutka előadást »tematikus változások miatt« lemondták a szervezők” – tette közzé Facebookon Grecsó Krisztián kedd délelőtt. A páros a Millenárison, a Művészkert programban lépett volna fel, helyettük két asztronómiai témájú beszélgetés (Ember az űrben és Leszünk-e marslakók), valamint a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés film lesz a mai program.

Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert egy 2021-es fellépésen

Az eléggé last minute kommunikált változás több okból is figyelemreméltó. Egyrészt néhány napja jelent meg Grecsó Krisztiánnak egy Apám majorsága című írása az Élet és Irodalomban a hatvanpusztai telexes drónvideó apropóján, benne olyan mondatokkal: „Az én édesapámnak is volt gazdasága, nem értem, mi baj vele, ha más édesapjának is van olyan. (…) Éppen úgy, ahogy én is, ő is az apja helyett dolgozik, mert a komor sajtó szerint az apja, aki elvállalta ezt a bitang nagy gazdaságot, oda se bagózik rá, ezért a miniszterelnök úr a hátán viszi az egészet, és rengeteg idejét elviszi a veteményes, a magaságyások, hiszen pénze nincsen kertészre, cselédre, ezt a nyilvános vagyonbevallásából minden józan magyar ember tudja. Nem is értem, hogy az ország ügyei mellett mikor jut idő etetni a szürkemarhát meg a zebrákat.”

Másrészt pedig Hrutka Róbert azoknak a zenészeknek az egyike, akik szerepeltek Deutsch Tamás nemrég közzétett „mocskosfideszező” listáján. Történetesen ezen a listán szerepelt az a Tusványoson NER-triggerelő Margaret Island, valamint ByeAlex is, akiknek indoklás nélkül lemondták az augusztus 20-i állami ünnepséghez kapcsolódó koncertsorozaton tervezett fellépéseit. Azt a két döntést nem indokolták, szóval azt teljes bizonyossággal nem lehet kijelenteni, hogy kapcsolat lenne köztük és a Mocskos Fidesz Summer térnyerése között, mindenesetre kezd feltűnő lenni, hogy milyen intenzitással kezdte üldözni az ilyen-olyan indoklású vagy indoklás nélküli koncertlemondások sora azokat a művészeket, akik így vagy úgy kihúzták a gyufát a Fidesznél.

Hiszen a fentiek mellett szerződést bontottak a tusványosi népszabadságos pólós, áthúzott KDNP-s logós fellépés után a Punnany Masiffal is Sopronban. Abban az esetben a szervező, a fideszes önkormányzat tulajdonában álló városmarketing cég vezetője, Kuslics Balázs – akinek a neve a neve egy erősen fideszes pártlapnak tűnő, a kormányzati médiabirodalomhoz tartozó Mediaworks által nyomott hetilap felelős kiadójaként is feltűnt – azt mondta, hogy spórolásból mondták le a koncertet. Városháza-közeli forrásaink szerint a spórolásból meghozott döntéssel 1 millió forintot bukott a város, ugyanis ennyit kellett kötbérként kifizetniük a zenekarnak az érvényes szerződés felmondása miatt.