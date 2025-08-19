Újraindítja járatait az Air Canada a több napos sztrájk után

Újraindítja járatait az Air Canada, miután a szakszervezetnek sikerült megegyeznie a bérezéssel és a munkabeosztással kapcsolatban a légitársasággal – írja a BBC. Az Air Canada több mint tízezer dolgozója múlt hét szombaton lépett sztrájkba, ami számos járat törlését eredményezte, és több mint 100 000 utast hagyott a reptereken.

Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

A légiutas-kísérőket képviselő szakszervezet bejelentette az előzetes megállapodást, amit a légitársaság is megerősített. Az áttörés 9 órával azután született, hogy elkezdődtek a tárgyalások egy kormány által kijelölt hivatalos közvetítő segítségével. A szakszervezet által elfogadott megállapodás részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra, amíg a tagság is ratifikálja azt.

A reggeli bejelentés után a légitársaság közölte, hogy az első járatok este indulnak újra, de napokba telhet, mire a teljes menetrendet helyreállítják, mivel a repülőgépek és a személyzet nincsenek megfelelő helyzetben.

A konfliktus azután eszkalálódott, hogy Mark Carney miniszterelnök kormánya szombaton megpróbált beavatkozni a sztrájkba és elérte, hogy a a Kanadai Munkaügyi Kapcsolatok Tanácsa (CIRB) felszólítsa egy rendelettel a sztrájkolókat a munkába való visszatérésre. A Kanadai Munka Törvénykönyve ugyanis lehetőséget ad a kormánynak, hogy a gazdaság védelmében kérje a CIRB beavatkozását. A szakszervezet azonban megtagadta a rendeletet, és napokig kitartott a követelései mellett.

A Trudeau-kormány már tavaly is közbelépett, amikor vasúti és kikötői sztrájkok fenyegették a gazdaságot – de ritka, hogy egy szakszervezet nyíltan ellenszegüljön a CIRB utasításának.