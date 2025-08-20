Április után újra országos közvélemény-kutatásokat vezet az AfD

Négy hónap után újra országos közvélemény-kutatásokat vezet a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párt.

A Forsa legfrissebb felmérése alapján így állnak a német pártok:

AfD: 26 százalék,

konzervatív CDU/CSU: 25 százalék,

balközép SPD: 13 százalék,

balközép Zöldek: 12 százalék,

baloldali Linke: 12 százalék.

Az AfD erősödése egyértelmű, már egy augusztus 12-ei felmérésben is megelőzték Friedrich Merz kancellár pártját, a CDU/CSU-t. Ez azért érdekes, mert az AfD utoljára áprilisban vezetett országos közvélemény-kutatást. Az Ipsos április 9-én publikált felmérése volt az első a párt történetében, amin első helyre mérték.

Alice Weidel, az AfD társelnöke Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

Az AfD áprilisi első helye elsősorban annak volt köszönhető, hogy a választók bizonytalanok voltak Friedrich Merzel kapcsolatban, aki ugyan megnyerte a választást, de még koalíciós tárgyalásokat folytatott az SPD-vel. Merzet végül második nekifutásra, május 6-án választották meg kancellárnak.

A kisebb belpolitikai krízist okozó kancellárválasztás után azonban lassan erősödni kezdett a CDU/CSU, a júniusi felmérésekben már 6 százalékkal is vezetett az AfD előtt. Július közepén azonban törés keletkezett a kormánykoalícióban, miután a parlament nem tudott megválasztani három alkotmánybíró-jelöltet.

Az újabb belpolitikai krízis után a CDU/CSU támogatottságának növekedése megállt, majd kis mértékben csökkenni kezdett. Az AfD viszont lassan erősödött. Egészen augusztus közepéig, amikor a már említett közvélemény-kutatásban újra megelőzte a CDU/CSU-t.

A kisebbik kormánypárt (SPD) támogatottsága egyébként kis mértékben, de folyamatosan csökkent az elmúlt hónapokban. A kormánykoalíció így már nem tudna többséget szerezni a parlamentben, ha most vasárnap lenne a választás.