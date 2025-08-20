Csőtörés miatt napokra lezárják az Alkotás utca észak felé tartó oldalát a BAH csomóponttól a Csörsz utcáig

Megsérült egy 49 éves főnyomó vezeték a BAH csomópontnál, ezért lezárták az Alkotás utca Déli pályaudvar felé vezető oldalát a Csörsz utcáig. A Fővárosi Vízművek sajtóközleménye szerint a szakemberek már megkezdték a hiba elhárítását, ami várhatóan a jövő hét elejéig tart majd.

A Vízművek arra kéri az M1-M7-es autópálya irányából érkező autósokat, hogy az Egér úton a Rákóczi híd felé, vagy legkésőbb a Nagyszőlős utcán át a Petőfi híd felé kerüljék el a BAH-csomópontot.

A csőtörésről az M7-M1 autópálya figyelő Facebook-csoportba is posztoltak. Az egyik felhasználó azt írta, hogy az útburkolatot is felnyomta a víz több helyen.

A Vízművek azt írta, hogy a csőtörés nem okoz vízhiányt.