Dermesztő éjszakák, reményteli tárgyalások

Orosz-ukrán

Volodimir Zelenszkij túlélte második jelenését Trumpnál a Fehér Házban, ahol a katasztrofális februári találkozóval ellentétben most nem akarták látványosan megalázni. Az európai vezetőkkel kiegészülő találkozó egyik fő témája az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciák kérdése volt. A tárgyalás után egy lehetséges orosz-ukrán találkozóról beszéltek.

Fotó: UKRAINIAN PRESIDENCY / HANDOUT/Anadolu via AFP

Magyar Péter a békepárti magyar miniszterelnököt hiányolta a tárgyalásról, miközben az amerikai kormány egyik magas rangú képviselője szerint Magyarországon lehet a Putyin-Zelenszkij találkozó. A találkozó végeztével Oroszország intenzív rakétatámadást indított Ukrajna ellen, Macron szerint pedig Putyin egy „ragadozó”, aki szörnyként áll Európa kapuja előtt.

Az Egyesült Királyság szerint európai vezetők új szankciókat fontolgatnak Putyinnal szemben.

Az európai delegáció, Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump a Fehér Házban augusztus 18-án. Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Belföld

Nagyon meleg van, sorra dőlnek a rekordok, úgyhogy megkerestük a helyet, ahol nyáron is tél van. Az elviselhetetlen hőség elől elmenekültünk a Bükkbe, a Mohos-töbörhöz, ahol hajnalban több mint 20 fokkal szokott hidegebb lenni, mint Budapesten.

Augusztus 20-a után véget ér a kánikula.

Fotó: Kiss Bence/444

A terrorizmustól kevésbé, a klímaváltozástól és az online álhírektől annál inkább tartanak a magyarok: 25 országban vizsgálta öt jelentős fenyegetés megítélését a Pew Research Center. Látszik, hogy a járványoktól már kevésbé tartunk, mint pár éve, a gazdasági kilátások viszont sokat romlottak.

Dabasi civilek vízügyi segítséggel vezetik vissza a vizet a fokozottan védett homokhátsági láperdőbe.

Fotó: FERENC ISZA/AFP

Magyar Péter fórumára látogatott Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke, hogy reagáljon a pártját érő vádakra. Magyar provokátoroknak, és Orbán Viktor segédcsapatának nevezte a Mi Hazánkosokat. Menczer Tamás a Harcosok Órájában fejtette ki, hogy a „műanyag pojáca” Magyar Péter „óriási lejtmenetben, lekvárban van”.

Toroczkai László Dorogon, Magyar Péter fórumán Fotó: Youtube: Magyar Péter Hivatalos

Orbán a Gazdálkodj okosan DPK-t Palóc Andréra, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivőjére bízta. Palóc sikeresen toborzott házon belül is, mert ebbe a körbe lépett be a főnöke, Nagy Márton miniszter és a tárca két államtitkára, Lóga Máté és Fónagy János is. De alapító lett Gönczi Gábor, a leglelkesebb Orbán-interjúkat készítő TV2-s és a jelenleg a szintén a TV2-n műsort vezető Szabó Zsófi is.

Az álhírek ellen harcoló Kocsis „Zebra” Máté posztolt egy videót, amin nem az van, amiről ő beszél.

Gönczi Gábor Fotó: botost/444.hu

Székesfehérváron egy technikum és kollégium vízhálózatában is kimutatták azt a baktériumot, amit a helyi kórház szülészetén korábban. Cser-Palkovics András szerint a város vízhálózata és vízbázisai nem fertőződtek meg, de a biztonság kedvéért soron kívül elrendelte a bölcsődei és óvodai vízhálózatok fertőtlenítését.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Külföld

A szerbiai tüntetők szerint Vučić elnök polgárháborút szít, „a szerb vér értelmetlen kiontására” készül. Izrael péntekig válaszol a Hamász által elfogadott gázai tűzszüneti tervre. Kim Dzsongun fel akarja gyorsítani országa nukleáris fegyverkezését.

Letartóztathatják Sally Rooney-t, miután az ír írónő anyagi támogatást ígért egy terrorizmus miatt betiltott palesztin szervezetnek.