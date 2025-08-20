Dermesztő éjszakák, reményteli tárgyalások

reggel 4
Orosz-ukrán

Volodimir Zelenszkij túlélte második jelenését Trumpnál a Fehér Házban, ahol a katasztrofális februári találkozóval ellentétben most nem akarták látványosan megalázni. Az európai vezetőkkel kiegészülő találkozó egyik fő témája az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciák kérdése volt. A tárgyalás után egy lehetséges orosz-ukrán találkozóról beszéltek.

Fotó: UKRAINIAN PRESIDENCY / HANDOUT/Anadolu via AFP

Magyar Péter a békepárti magyar miniszterelnököt hiányolta a tárgyalásról, miközben az amerikai kormány egyik magas rangú képviselője szerint Magyarországon lehet a Putyin-Zelenszkij találkozó. A találkozó végeztével Oroszország intenzív rakétatámadást indított Ukrajna ellen, Macron szerint pedig Putyin egy „ragadozó”, aki szörnyként áll Európa kapuja előtt.

Az európai delegáció, Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump a Fehér Házban augusztus 18-án.
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Belföld

Nagyon meleg van, sorra dőlnek a rekordok, úgyhogy megkerestük a helyet, ahol nyáron is tél van. Az elviselhetetlen hőség elől elmenekültünk a Bükkbe, a Mohos-töbörhöz, ahol hajnalban több mint 20 fokkal szokott hidegebb lenni, mint Budapesten.

Fotó: Kiss Bence/444

A terrorizmustól kevésbé, a klímaváltozástól és az online álhírektől annál inkább tartanak a magyarok: 25 országban vizsgálta öt jelentős fenyegetés megítélését a Pew Research Center. Látszik, hogy a járványoktól már kevésbé tartunk, mint pár éve, a gazdasági kilátások viszont sokat romlottak.

Fotó: FERENC ISZA/AFP

Magyar Péter fórumára látogatott Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke, hogy reagáljon a pártját érő vádakra. Magyar provokátoroknak, és Orbán Viktor segédcsapatának nevezte a Mi Hazánkosokat. Menczer Tamás a Harcosok Órájában fejtette ki, hogy a „műanyag pojáca” Magyar Péter „óriási lejtmenetben, lekvárban van”.

Toroczkai László Dorogon, Magyar Péter fórumán
Fotó: Youtube: Magyar Péter Hivatalos

Orbán a Gazdálkodj okosan DPK-t Palóc Andréra, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivőjére bízta. Palóc sikeresen toborzott házon belül is, mert ebbe a körbe lépett be a főnöke, Nagy Márton miniszter és a tárca két államtitkára, Lóga Máté és Fónagy János is. De alapító lett Gönczi Gábor, a leglelkesebb Orbán-interjúkat készítő TV2-s és a jelenleg a szintén a TV2-n műsort vezető Szabó Zsófi is.

Gönczi Gábor
Fotó: botost/444.hu

Székesfehérváron egy technikum és kollégium vízhálózatában is kimutatták azt a baktériumot, amit a helyi kórház szülészetén korábban. Cser-Palkovics András szerint a város vízhálózata és vízbázisai nem fertőződtek meg, de a biztonság kedvéért soron kívül elrendelte a bölcsődei és óvodai vízhálózatok fertőtlenítését.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Külföld

A szerbiai tüntetők szerint Vučić elnök polgárháborút szít, „a szerb vér értelmetlen kiontására” készül. Izrael péntekig válaszol a Hamász által elfogadott gázai tűzszüneti tervre. Kim Dzsongun fel akarja gyorsítani országa nukleáris fegyverkezését.

Szerb rohamrendőrök 2025. augusztus 18-án Belgrádban zajló kormányellenes tüntetések során
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP
