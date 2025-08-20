Egy gyanúsított már van a Szajnában talált négy holttest ügyében

Őrizetbe vettek egy fiatal férfit gyilkosság gyanújával a francia hatóságok a Szajnában talált holttestek ügyében, közölte szerdán a francia ügyészség.

A négy férfi holttestét a múlt héten találtak a folyóban a Párizshoz közeli Choisy-le-Roi-ban, néhány méterre egymástól. Már több napja a vízben lehettek a rendőrség szerint.

Fotó: BERTRAND GUAY/AFP

A most elfogott férfit azzal gyanúsítják, hogy áldozatait különböző módon meggyilkolta, további részleteket ugyanakkor a vádhatóság egyelőre nem közölt, mert a nyomozás még folyamatban van.

A Le Parisien című francia lap úgy értesült, hogy a gyanúsított egy 24 éves, Algériában született férfi. (MTI)