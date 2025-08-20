Egy Péter nevű árulóról is szólt az idei tűzijáték

Ha augusztus 20., akkor tűzijáték.
A budapesti Duna-part 5 kilométeres szakaszán, a Margitszigettől a Petőfi hídig lőtték fel a rakétákat.
Az idei sztorimesélős tűzijáték ott folytatódott, ahol a tavalyi befejeződött, vagyis István király megkoronázásával. A történet első királyunk szentté avatásával zárult, vagyis 83 év történetét mesélték el.
Gizella királyné és Szent László király mellett felbukkant benne egy áruló is, „a dölyfös és felfuvalkodott” Orseoló Péter, aki felajánlotta az országot egy nyugati hatalomnak, III. Henrik császár Német-római Birodalmának. Kétszer is hatalomra jutott, másodszorra utódja, I. András fogságába került.
A 29 percig tartó tűzijáték 3,6 milliárd forintba került.