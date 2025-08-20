Farkas Bertalan és Kapu Tibor kapta a Magyar Szent István Rendet

Farkas Bertalan és Kapu Tibor űrhajósok vették át a Magyar Szent István Rend kitüntetést az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából. A díjat Sulyok Tamás köztársasági elnök adta át nekik a Sándor-palotában. Az ünnepségen részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Áder János korábbi köztársasági elnök is.

Fotó: Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Sulyok Tamás azt mondta, hogy a Magyar Szent István Rendet Magyarország legmagasabb rangú elismeréseként adják át, az idei évben pedig a magyar űrhajózás két kiválóságának szeretnék kifejezni, hogy teljesítményükkel nemcsak az űrkutatás históriájába és a világ tudománytörténetébe, hanem a magyarság szívébe is beírták a nevüket.

„Ahogy űrhajósaink a magasba emelkedtek, minket, magyarokat is magasabbra emeltek. Megmutatták mindannyiunknak, hogy az emberi civilizációért, benne a magyarság jövőjéért egymást segítve, okosan és összefogva, nagyon sokat lehet tenni.”

Farkas Bertalan Magyarország és a magyar tudomány jó hírnevét világszerte erősítő, a magyar űrkutatás szolgálatában példaértékű elhivatottsággal végzett tevékenysége, első magyar űrhajósként legendássá vált küldetésétől a HUNOR Magyar Űrhajós Program sikeres megvalósításáig ívelő életműve elismeréseként vehette át a kitüntetést.

Farkas Bertalan és Sulyok Tamás Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Farkas Bertalan a díj átvételekor azt mondta, azt szeretné kérni, hogy „legyen a mi kis csodálatos országunk, ami fentről is gyönyörű, egy olyan béke sziget Közép-Európában, Európában és a csodálatos bolygónkon, ahol a béke, a nyugalom, az egyetértés, az együtt gondolkodás képes megvalósulni”.

Kapu Tibor Magyarország és a magyar tudomány jó hírnevét világszerte erősítő, a hazai űrstratégia és a HUNOR Magyar Űrhajós Program sikeres megvalósítását elhivatottan szolgáló és kiemelkedően eredményes tevékenysége, a magyar nemzetet és annak kivételes talentumait a világ előtt méltó módon képviselő küldetése elismeréseként érdemelte ki a kitüntetést.

Kapu Tibor és Sulyok Tamás Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Kapu Tibor azt mondta, szeretne továbbra is a magyar tudományért, a magyar űrkutatásért dolgozni, és a jövő magyar űrhajósai mellett állni. (via MTI)